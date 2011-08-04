中国不满日本防卫白皮书涉华担忧

日本周二公布新版“防卫白皮书”，表达了对中国军事建设的担忧。中国称，日本应关注的是中国发展为其创造的经济机遇。这是中国外交部首次对此做出正式回应。中国外交部发言人马朝旭委婉警告日方，不要曲解中国长期奉行的防御性国防政策。路透