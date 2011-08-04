《Russell专栏》亚洲商品投资者面临两难

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell; 编译 洪曦/王翔琼

路透新加坡8月3日电---亚洲商品投资者面临着一个两难困境:一方面,本地区的增长前景向好,而另一方面,欧美经济愈发低迷,正在拖累市场表现和信心,如何权衡这两方面因素并非易事.

商品投资者需要面对的问题,是欧洲部分地区和美国愈发显现出的成长停滞迹象,是否会压制住由中国和印度快速工业化所驱动的亚洲经济增长. 标准普尔500指数已抹去今年涨幅,因投资者担心美国经济前景.

还有迹象表明,亚洲经济体正失去部分动能,尽管有时候人们过于看重月度经济数据的变化,而对整体前景的关注不够.例如中国7月采购经理人指数(PMI)数据跌至28个月低位50.7,距离50的荣枯分水岭并不太远.

该数据看起来并不乐观,但却忽视了中国PMI基础仍非常高的事实.即便数据停留在50,即工业生产既不加速亦不减速,仍相当于12-13%的年增长率. 这一速率的工业增长与中国8-9%的国内生产总值(GDP)年增速相符,正好是中国经济软着陆所需的步伐.

若浏览标准普尔500指数走势图表,请点选链接:(r.reuters.com/dug92s)

寻求给通胀降温

印度的情况也大致相同.该国GDP预估近期被下调,和中国一样,印度政府致力给通胀降温.不过下调後的GDP预估仍意味着印度将取得约7.5%的经济成长,与上一财政年度的8.5%相比并未降低多少.若成长率保持在这种水平,只能得出主要商品的需求将增长的结论,特别是原油.

中国已成为美国之後的全球第二大原油进口国,而印度则排名第四.即便是排名第三的日本也有可能在下半年提高进口,因其加大3月地震後的重建力度.国际能源署(IEA)预计,2011年亚太地区石油日需求将增长100万桶至2,830万桶.这一增长将占据120万桶的全球日需求增长的绝大部分.

IEA 7月13日报告中的这一预估,是否因为中国PMI下滑和欧美PMI数据疲弱而显得过时了呢?

要说亚洲原油需求增长面临威胁,很少有分析师会轻易下此结论.尤其考虑到2011年中国汽车销售料将增长5%等因素.别忘了,这还是在大部分政府刺激措施移除後,市场降温的情况下. 预计中国下半年还会加大保障房建设力度.中国政府正逐步推动经济创造更多内需,并降低经济增长对出口的依赖.

中国和印度两国炼油产能上升,亦将提振商业库存需求.这还忽略了油价下跌很可能会吸引中国买入作为战略储备的情况.毋庸置疑,西方经济体可能出现的二次衰退、由主权债务引发的新金融危机以及财政困境,都已对亚洲的前景构成风险.

未来数月,中国和其他亚洲国家的经济数据也完全有可能偏软,毕竟这是决策者所声称的目的所在.这意味着,未来几周亚洲不太可能传出足够多的正面消息,来抗衡来自欧美的负面消息.因此,即便预计亚洲对大宗商品的需求仍然强健,但投资者可能仍需提防市场出现相反走势.

从某种程度上说,大宗商品价格下跌或许正是发达国家所需,这可以助其产生一些经济动能,假设欧洲主权债务危机能得到控制,且美国政界人士也能就实质性减赤措施取得进展的话.

年底前全球经济成长仍有可能重获一些动力,不过在此之前,亚洲投资者可将注意力从市场移开.(完)