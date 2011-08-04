《Saft专栏》四个引诱傻瓜上钩的多头妄想论调

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Jim Saft; 编译 蔡美珍
路透阿拉巴马州8月2日电---美国通过债务协议後,我们可以等着看那套老戏码上演,各式各样解释说明为什麽投资人应该乐观看多,尽管美国政治运作体系故障,而且AAA评级岌岌可危.
周一早上就已经出现暗示讯号,美国股市因为预期中的调高举债上限协议消息而上涨,但不幸只维持整整30分钟,最新数据显示制造业景气疲软的消息後,股市转为下跌.
不过,别担心,对那些推销希望题材的人士而言,没有任何情况会糟到逼得他们撤退,所以,对于那些感到困惑的人,下面是一套方便好用的指南,谈的是未来几天你应该直接视而不见的四种多头论调.
1 -- "企业状况绝佳"
这是长期最受爱用的论点,主张的是,即使美国因为债务而面临一点国内问题,也用不着担心,美国企业现在已经全球化,能够在无国界的领域大展身手.看看获利就知道,虽然成长放慢,但企业获利正处于历史高位.此外,企业资产负债表显得精实,虽然它们经营业务所在的国家及消费者有严重债务问题,但并未影响到这些企业.
首先,这个论点的假设是,尽管客户的支出疲软,企业仍然有办法继续创造获利.这根本不是真的,而且政府及家庭支出缩减,会重重打击企业获利下滑,虽然会有一段时间差.
其次,全球化是一股强大力量,但企业没办法躲过即将到来的一波课税.希腊政府的问题或许威胁不到苹果,但美国政府的问题绝对会.
2 -- "资金很宽松"
这套谬论的说法是,看看利率是多麽低啊,这是具有强烈刺激作用的.而且,如果你很幸运还拥有良好信用,外头有大量资金可以供你融资.对于有不错投资构想的人,这将非常有利,等到经济加速时,将会是喷发式加速.此外,所有那些对通货膨胀的忧虑,现在都证明是错的;也就是说,利率可以维持低位更久.
这个论调一样是企图让个别企业或投资人脱离大环境的背景条件,而且这种论调无法成立.利率的绝对值现在是很低,但相对于成长率及产能利用率,利率应该要低更多.当然,利率无法跌到零以下,而且基于头两轮量化宽松的成果毁誉参半,以及所需要付出的政治代价,美国联邦储备委员会(FED,美联储)推出另一轮量化宽松的意愿应该很低.
债券收益率(殖利率)下跌不能看成是经济成长的讯号,而应该是在反映经济二度衰退的风险,而且很可能还有更多担心沦入类似日本通缩局面的疑虑将浮现.
3 -- "新兴市场会拯救我们"
这套多头论调的说法是,没错,美国是摇摇欲坠,欧洲深陷危机,但新兴市场仍然在强劲成长,将会带动对原物料、粮食及消费性产品的需求.只要针对那些供应新兴市场所需资源商品的企业进行投资,你就高枕无忧.
呃,根据最新的汇丰采购经理人指数(PMI)调查,中国制造业现在其实是在萎缩,而印度的制造业成长幅度则是20个月以来最弱.
新兴市场躲过全球经济成长因素牵制的能力,不会比企业来得强,而整体的大情势看来非常不利.看看英国吧,英国制造业也在步向衰退,因为拜撙节政策之赐,内需一片低迷,而美国现在却显然很想跟进采行撙节政策.再看看意大利,目前看起来岌岌可危,可能很快就会把它可观的份量加入欧洲的通缩压力.
4 -- "总会有人在某个地方赚到钱"
这个论点受到所有券商支持,是投资产业的原罪.它宣称,世上没有糟糕的市场,有的只是没有能力善加利用市场机会而获利的糟糕投资人.这种观点极为诱人,它利用了人们自以为是的心理、误以为自己特别具备常识的错觉、当然也利用了人们希望致富的渴望.
这个论点的引申涵义就是,不管大环境多糟,你作为一个投资人应该要能够和它斗智,要积极地抓准市场时机.而事实是,你无法抓准市场时机;你的券商、共同基金经理或退休基金经理人也极可能都做不到.或许某个地方的某人可以做到,但我们不是永远找不到,就是即使找到了也茫然不知.
说到底:全球经济成长正在令人惊恐地放慢之中,撙节紧缩正在大行其道,而美国政治面及经济面都是尽露疲态.看来,长达数年的低成长期已经条件齐备了.(完)
--译文审校 王冠中
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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