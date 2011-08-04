五矿有色倡议稀土停产 响应者寥寥--报载

路透北京8月4日电---针对五矿有色此前提出稀土停产的倡议,中国证券报周四称,国内稀土生产商对该倡议响应者寥寥,但行业人士预期,稀土行业今年将面临采矿、生产、环保、流通这四个领域的核查,或将对稀土生产产生影响.

五矿有色金属股份有限公司近日在媒体上发布的倡议书称,严格执行工信部有关稀土生产指令性计划的要求,倡议按照指标开展生产,并在8月初立即主动停产.

报导称,中色股份(000758.SZ)、包钢稀土(600111.SS)以及广晟有色(600259.SS)等稀土生产商均表示生产经营正常,开工率未受影响.

"公司继续保持满负荷生产,指标能够确保全年开工."报导援引包钢稀土人士表示.

五矿有色在指标用完後发出停产倡议的行为令外界感到不解.不过,业内人士认为,由于监管不力,稀土开采超标是行业的正常现象.五矿有色往年生产超标并没有这麽做,今年的这种做法可能释放了某种政策信号.

报导引述广晟有色有关人士表示,五矿有色只是一个企业,其倡议不一定需要回应,後续是否停产关键看政府有关部门的正式说法.

据介绍,往年南方稀土企业生产超标100%-300%属正常现象.2010年,中国稀土实际产量约13万吨,而国土资源部设定的当年稀土开采总量控制指标为8.92万吨.中国有色工程设计研究总院原副院长王国珍则认为,去年实际产量可能超过16万吨.

业内人士并预期,稀土行业今年将面临采矿、生产、环保、流通这四个领域的核查,行业受到的影响如何则还要看政策的执行力度和持续时间.

有业内人士称,由于稀土价格较高,企业很可能不会那麽"听话",即使大企业好监管,小企业监管起来并不那麽容易,地方政府也没有积极性去配合有关部委的工作,因此具体核查的效果如何比较难判断.

报导并援引分析师表示,如果真正加大力度核查指标使用情况,在普遍反映指标用完或将要用完的情况下,後期可能会对高企的稀土价格形成支撑,对下游企业形成压力.

中国稀土产品价格在经过上半年大幅上涨後,近期开始全线下跌.(完)

--发稿 李文科; 审校 曾祥进

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