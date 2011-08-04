《阳歌专栏》中国银联携手US Bancorp 一年後有望两地上市

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）为资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见（www.youngchinabizblog.com），微博请见（weibo.com/youngchinabiz）

**中国银联携手US Bancorp 未来有望两地上市**

中国银联与全球信用卡领头羊维萨卡(Visa)的高调纠纷尽管还在继续，但这一中国主要的信用卡交易处理商正致力发展成为全球顶级运营商的宏图大计，与美国第五大银行US Bancorp(USB.N) 签署了新的合作协议。前不久，中国银联和Visa的宿敌万事达卡(MA.N)刚刚达成类似的合作协议。

该协议将使中国银联卡被大约100万使用US Bancorp金融网络的美欧商户所接受。该协议不仅对中国银联及其股东是个推动，也有利于使用US Bancorp的Elavon结算平台的酒店、宾馆和其他美国店铺，他们将能接受来自中国游客的信用卡和借记卡消费。

这也是中国银联过去两年一系列合作项目中的最新一起。中国银联垄断着中国国内的信用卡和借记卡交易处理服务，中国银联希望凭借中国国内消费者日渐增长的消费力为杠杆，建立一个全球性网络，抗衡Visa和万事达卡。中国银联的发展速度很快，去年的利润达到了9.72亿元(约1.5亿美元)，同比增长了30%。

由于其增长潜力远远好于主要股东的业绩，我认为，中国银联在未来12个月将寻求在上海和香港进行两地上市，因包括工商银行(601398.SS)(1398.HK)、建设银行(601939.SS) (0939.HK)等在内的主要股东希望筹集更多资本支持自身摇摇欲坠的资产负债表。类似IPO可能会是相当长一段时间内的热门投资之一，因投资者将涌向一个明显有潜力利用中国消费者消费力的公司。

一句话：中国银联和US Bancorp的最新合作将使银联在美欧市场获得良好发展，为未来12个月的重量级IPO作好准备。

**光伏产业复苏中 天合光能仍疑云密布**

天合光能(Trina Solar)(TSL.N)刚刚下调了第二季度光伏电池出货量和毛利率的预估，使其对今年馀下时间作出的靓丽前景描绘更显诡异，可能也为苦苦挣扎的光伏产业发出了一个陷入谷底的信号。天合光能在距离季度财报发布仅几天的时间下调预估，预计其光伏电池出货量比此前预估低10%，而毛利率相比此前预估则降幅更大，达到20%。但奇怪的是，天合光能依然坚持此前65%-70%的全年出货量增长预估，因公司预计今年下半年将有大转机。

这种逻辑相悖的消息起初吓坏了投资者，他们先抛售天合光能的股票，随後又买进，造成该公司周二股价收低1.4%，但依然好于大盘表现。而其竞争对手英利绿色能源(YGE.N)一天后表示该公司业绩符合或高于其此前预估，英利第二季度更为正面的预估，使得天合光能异乎寻常的第二季度预估看起来更为奇怪。

我在这里要做个小小地恶意揣测，并要指出天合光能的独立董事兼审计委员会主席上月突然离职，这暗示着公司内部可能潜存着审计问题。这就是说，天合光能大幅下调季度业绩，看起来似乎像在悄然掩盖“亟需解决的”审计问题。若果真如此，那麽我一方面既要称赞天合光能对这些问题的解决，又要批评其解决之道。

无论如何，投资者明显着眼的是未来，包括中国对修建新的光伏发电的最新激励措施以及全球其他市场可能增加的光伏需求。但我短期内对天合光能的股价还是有所警惕，即便整个光伏产业似乎都在反弹回归中。

一句话：光伏产业的疲软可能在第二季度见底，但伴随着审计委员会主席的辞职，天合光能似乎还有不确定性。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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