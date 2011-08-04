穆巴拉克铁笼中受审 为阿拉伯独裁者敲响警钟

日本官员称安倍将向特朗普提议开展新的内阁级别会谈
路透东京2月9日 - 参与筹划美日首脑会晤的日本政府一名官员表示，日本首相安倍晋三周五与美国总统特朗普会晤时，将提议开展新的内阁级别美日会谈框架，以讨论贸易、安全和包括汇率在内的宏观经济议题。
路透开罗8月3日电（记者 Sarah Mikhail/Dina Zayed）---埃及前总统穆巴拉克因被控贪污腐败和参与枪杀抗议者，周三出庭受审，这让推翻其统治的民众欢欣鼓舞，也为阿拉伯世界其它独裁者敲响警钟。
埃及人仅在八个月前还无法想象，统治埃及30年的穆巴拉克会在铁笼内的一张病床上受审，如果其罪名成立，可能会判死刑。
今年革命浪潮席卷中东地区以来，穆巴拉克是首位受审的阿拉伯领导人。
他的两个儿子阿拉亚（Alaa）和贾马尔（Gamal）也手持《可兰经》站在被告铁笼中，旁边还有埃及前内政部长阿德利（Habib al-Adli）和六名安全高官。
检方指控穆巴拉克在18天的抗议活动中蓄意屠杀和平抗议者，现年83岁的穆巴拉克称：“我完全否认所有指控。”
检方还指控穆巴拉克贪污和浪费公款，并称他授权阿德利使用实弹镇压抗议者。
抗议活动中约有850人死亡。死者家属的代理律师要求对阿德利执行死刑。（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
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