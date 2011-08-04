4日午间分析：沪指早盘冲高回落

经过昨日的探底回升後，今日A股市场早盘继续呈现小幅收高走势。在美股企稳等利好消息的提振下，沪综指盘中一度冲上5日均线，，不过面对2700点关口压力、量能迟迟无法有效放大以及7月份宏观经济数据公布在即，市场做多意愿明显不强，导致股指冲高回落，午盘沪综指报收于2687.42点，微涨0.33%。