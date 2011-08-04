4日午间分析：沪指早盘冲高回落

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
经过昨日的探底回升後，今日A股市场早盘继续呈现小幅收高走势。在美股企稳等利好消息的提振下，沪综指盘中一度冲上5日均线，，不过面对2700点关口压力、量能迟迟无法有效放大以及7月份宏观经济数据公布在即，市场做多意愿明显不强，导致股指冲高回落，午盘沪综指报收于2687.42点，微涨0.33%。
笔者认为，通胀高企、政策紧缩延续、资金面吃紧、美国经济数据不振等利空因素继续压制市场，在这些负面因素没有明显改善之前，大盘短期难言乐观，不过，在当前点位投资者不宜继续杀跌，可耐心等待数据公布。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。