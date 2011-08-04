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冯涛股市实时分析 | 2011年 8月 4日 星期四 12:03 BJT

4日午间分析：沪指早盘冲高回落

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

经过昨日的探底回升後，今日A股市场早盘继续呈现小幅收高走势。在美股企稳等利好消息的提振下，沪综指盘中一度冲上5日均线，，不过面对2700点关口压力、量能迟迟无法有效放大以及7月份宏观经济数据公布在即，市场做多意愿明显不强，导致股指冲高回落，午盘沪综指报收于2687.42点，微涨0.33%。

笔者认为，通胀高企、政策紧缩延续、资金面吃紧、美国经济数据不振等利空因素继续压制市场，在这些负面因素没有明显改善之前，大盘短期难言乐观，不过，在当前点位投资者不宜继续杀跌，可耐心等待数据公布。（完）

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