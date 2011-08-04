独家：美国运通将继续持有工行股份--消息

中国商务部称支持真实合规的对外投资 突出实体经济和新兴产业导向
路透北京2月9日 - 中国商务部新闻发言人孙继文周四称，2017年将进一步优化对外投资方向，突出实体经济和新兴产业导向，支持国内有能力、有条件的企业，开展真实合规的对外投资活动；并预计今年中国对外直接投资将呈现稳中趋缓，缓中向好的态势。
路透香港8月3日电---知情人士周三对路透表示,美国运通(American Express)(AXP.N)已告知中国工商银行(ICBC)(1398.HK),希望继续持有工商银行股份,此前美国运通签署了一份对冲工行股价波动风险的合约.
工行股价过去两日下跌5.7%,因此前高盛(GS.N)安排了一笔4.79亿美元的大额配股交易.香港?生指数同期下滑近3%.
外界臆测,美国运通是在削减其持有的工行风险敞口,不过两名知情人士表示,美国运通只是通过高盛的对冲合约来锁定其工行持股的价值.
美国运通持有6.38亿股工行股票,不到工行H股的1%.
其中一名知情人士称,"美国运通不是在抛售工行股票,之所以这麽做,是为保护所持工行股票的价值."并补充道,"美国运通作为工商银行战略投资者的身份没有改变."
一名知情人士表示,美国运通与高盛敲定这笔对冲交易,是用以降低工行股价波动对运通获利带来的影响.
作为工商银行首次公开发行(IPO)之前的战略投资者之一,美国运通于2006年斥资2亿美元购入12.8亿股工行H股.当限售期结束之後,美国运通在2009年4月减持了一半的工行H股,套现约3.10亿美元.
基于周三收盘价,美国运通仍持有4.63亿美元的工行H股,其有望获得相当于初始投资五倍的回报.
高盛、美国运通、瑞银集团(UBS)UBSN.VX(UBS.N)和美银美林BCA.N等一些美资和欧资银行均曾在中资银行上市前作为战略投资者向其投资.
其中一些机构在限售期结束後,要麽出售其所持股份,要麽削减风险敞口.(完)
--编译 王翔琼;审校 程琳
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