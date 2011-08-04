费德勒而立之际自信坦然

下周费德勒就要迎来三十岁生日，但是这位16次大满贯得主周三称不会停下来反思，因为自己实在是太忙了，忙着筹划如何获得更多冠军。费德勒下周一生日要在蒙特利尔的罗杰斯杯上度过，“我期待着30岁的到来，很想知道这次加拿大人如何为我庆生，因为有时在比赛中他们会给我唱生日快乐歌。”路透