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路透中文体育短讯 | 2011年 8月 4日 星期四 12:10 BJT

日本女足获重金奖励

日本足球协会周三称，日本女足国家队将获得人均650万日圆的现金奖励，以表彰她们上月在德国女足世界杯中意外捧杯。日本女足球员们夺冠後，该协会将每个人的奖金提高了500万日元。足协副主席Kozo Tashima说道：“我们认为这个数目是相称的。”路透

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