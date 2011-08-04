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路透中文体育短讯 | 2011年 8月 4日 星期四 12:10 BJT

弗兰克出任活塞主帅

底特律活塞队周三宣布，劳伦斯・弗兰克将出任球队新任主帅。弗兰克现年40岁，曾任新泽西网队教练，上赛季为波士顿凯尔特人助教。活塞队前主帅约翰・库斯特因两个赛季战绩糟糕，今年6月份下课。路透

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