皇马将助中国建万人足校

莱斯特城与曼城哑火闷平
12月29日，英超第19轮莱斯特城在皇权球场主场 0-0闷平曼城。此役之后，莱斯特城与阿森纳同积39分，但以净胜球劣势暂居英超排行榜第二， 曼城则积36分暂居第三。路透
新华社报导，皇马将帮助中国在南方城市广州打造全国最大的足球学校，并派教练训练年轻球员。根据报导，到访中国的皇马俱乐部管理层与中国广州恒大足球俱乐部签署合作建学意向书，双方将建一个万人规模的足球学校。图为8月3日到访皇马C罗与恒大门将在友谊赛比赛中。路透
12月29日，英超第19轮莱斯特城在皇权球场主场 0-0闷平曼城。此役之后，莱斯特城与阿森纳同积39分，但以净胜球劣势暂居英超排行榜第二， 曼城则积36分暂居第三。路透
12月28日上演的英超第19轮联赛一场焦点战中，曼联主场0-0与切尔西握手言和，走出持续多时的败战阴霾。曼联主帅范加尔明确表态：“我不会下课，即便媒体希望如此，我也不会这么办，你们已经看到了，我的球员们在为我而战。”阿森纳2-0击败伯恩茅斯，登上英超领头羊位置。路透
12月27日的一场 NBA常规赛中，亚特兰大老鹰凭借前锋米尔萨普贡献22分，中锋霍福德得到19分，控球后卫蒂格贡献17分，主场117-98战胜纽约尼克斯，老鹰迎来了六连胜，尼克斯则遭遇三连败。路透