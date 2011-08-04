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路透中文体育短讯 | 2011年 8月 4日 星期四 12:09 BJT

皇马将助中国建万人足校

新华社报导，皇马将帮助中国在南方城市广州打造全国最大的足球学校，并派教练训练年轻球员。根据报导，到访中国的皇马俱乐部管理层与中国广州恒大足球俱乐部签署合作建学意向书，双方将建一个万人规模的足球学校。图为8月3日到访皇马C罗与恒大门将在友谊赛比赛中。路透

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