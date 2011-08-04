版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2011年 8月 4日 星期四 12:07 BJT

贝利：内马尔不应早早转战欧洲

巴西球王贝利称，内马尔应该像他一样，留在桑托斯，而不是转战欧洲。内马尔在巴西俱乐部桑托斯的表现堪比当年的贝利。英超俱乐部切尔西与曼城似乎均有意求购这位19岁球员。不过现年70岁的贝利认为，内马尔在国内发展最好。路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐