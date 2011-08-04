威廉姆斯学院连续第二年当选美国最佳大学

路透纽约8月3日电---美国马萨诸塞州的威廉姆斯学院(Williams College)击败哈佛大学和两所高等军事院校，连续第二年当选美国最佳大学。

在福布斯网站汇总的年度名单上，拥有不到2,100名学生的威廉姆斯大学超过了普林斯顿大学和美国西点军校，後两者分列第二位和第三位。

马萨诸塞州的另一所大学--安默斯特学院(Amherst College)位列第四，斯坦福大学排名第五，哈佛大学被挤到了第六位。

福布斯执行主编诺尔(Michael Noer)表示：“我们尝试将大学当成某种消费来衡量。这个学校值不值得花25万美元拿个学位？”

美国空军学院(U.S. Air Force Academy)排在了第10位，而只有1,190名本科生的哈弗福德学院(Haverford College)位列第7位。

多数学校一年的学费在5.5万美元左右，但休斯顿市的莱斯大学(Rice University)学费相对便宜，一年的学费只有不到4.8万美元，比芝加哥大学或哥伦比亚大学少约1万美元。

查看榜单可点击以下链接：www.forbes.com/top-colleges（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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