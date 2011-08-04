《沪港小生专栏》 美国评级 是谁有失公允？

（本文仅代表作者个人观点）

路透投资中国主编 陈澍/文 新浪微博（weibo.com/georgeschen）

也许你会觉得现在我太过愤青，但是我来问你一个简单而又复杂的问题——公平是什麽？

美国总统奥巴马在上调联邦债务上限的法案上签字後，评级机构穆迪昨日宣布维持美国AAA的债信评级。不过在同一问题上，我们从中国那里听到了截然不同的声音。

中国专业评级机构--大公国际资信评估有限公司昨日决定将美国信用评级从A+下调至A，指出美国此举并未解决国家潜在债务问题，也无法长远改善其偿债能力。

大公国际在声明中称，美国提高举债上限的决定并未改变国家债务增速超过经济和财政收入增长的总趋势。

大公国际总裁关建中在北京告诉路透记者韩碧如，国际评级机构对美国债信评估“不现实”，高估了美国的偿债能力。

对于谁的评级更准确，我就不多说了，因为专栏读者以专业人士为主，所以这个问题读者应该有自己的想法。穆迪与大公国际截然相反的观点引起我的关注，是因为现如今我不知道金融市场上到底谁才是说真话的人。

当几乎所有人都不可靠的时候，那就只能靠自己了，其实这个感觉很恐怖，对吧？想象一下--如果今天美国预算上限调整发生在中国，又或者说是法国，评级机构会如何反应呢？

当然，我不是什麽评级专家，但我认为也没有那麽复杂难懂。它不过是一个建立在数字与事实上的决定而已，不夹杂任何主观意愿与情绪。

穆迪决定维持美国AAA评级，大公国际决定调降美国评级（一些人认为，後者做法包含有中国对中美关系一定的政治动机），但其实意思都是一样的--此类评级纯属主观意愿，而不是建立在事实之上，且对全球经济复苏是一种潜在与间接的风险。

在大公国际调降美国评级的声明中，该公司或许应该在免责声明中说明，美国证券与交易委员会拒绝了其请求成为在美获正式承认的债信评级机构的申请。

之後，大公国际常常对美国证交会与美国政府的信用度进行攻击。在网上搜一下新闻，你会发现此类素材还有很多。

那麽告诉我，现如今，你还相信谁呢？（完）

编译：张敏 发稿：程芳

作者陈澍，写新闻，也写小说，玩文字游戏九年，一路拿奖，从东京到纽约。采访过周杰伦，也追过周小川，最想写的故事永远是下一个。2011年出版的《外资银行在中国》（here）是陈澍的第一本书。生于上海，现居香港，不定期更新《沪港小生》专栏（www.mrshangkong.com/）。