中国农民“足不出村” 享受小额支付趋步临近--农行官员

* 三农(农业、农村、农民)金融服务需求大

* 小额支付开始直通农家

* 不能走计划体制下的老路

* 需普惠制,避免泛商业化行为

作者 赵红梅/毕晓雯

路透山西太原8月4日电--早已享受到24小时网上银行、信用卡等现代金融服务的城市居民很难想象,今日的中国农村,很多农民还要坐上拖拉机或公交车去十几公里的县或乡取上几十元钱.但在位于黄河以东的农业大省山西,随着农业银行(601288.SS)(1288.HK)"小额支付"系统推进村镇,这种局面正逐步改观.

用一年时间跑遍400多个村庄的农行山西省分行行长曹少雄在接受路透专访时介绍,农业、农村、农民对金融服务的需求空间很大,目前该行正在全省推进"村村通"普惠服务,力图让每个行政村能享受到现代金融结算服务全覆盖．

"80%的农民缺少金融服务,农村市场艰苦是艰苦,但真的是大有作为的地方."曹少雄认为,封闭的农村、弱质的农村,弱势的农民,让90年代进行股份制改革的国有大行们纷纷撤离农村,一些新兴商业银行也迟迟不愿进入,但现在是金融机构该服务"三农"的时刻了.

面对多数乡镇和县级的金融机构只剩下农信社,农村金融市场凋零的现况,中国在"十二五"(2011-2015年)规划中,将农村金融改革列为一个重要的部分,包括完善农村信用体系,发展农村小型金融组织和小额信贷,鼓励发展农村保险等.

中国银监会等监管层已连续发布支持农村金融的文件,一些商业银行开始探索在乡村设立延伸服务点,以弥补网点不足的缺陷.

但怎样避免农村放贷成本过高,盈利空间有限的历史重演?

"服务'三农'不能走计划体制下的老路,仅靠增加物理网点的方式管理成本高、风险大,必须探索新形势下的新方法."曹少雄表示.

对于农村金融服务,无论是监管层还是各级政府,最关心的当然是金融机构在当地的存贷款情况,但在农村基本金融服务缺位,征信系统又处于空白下,收益难以覆盖风险,简单地鼓励金融机构存贷款难以根本解决金融服务"三农"问题.

曹少雄认为,理想的路径是在让农民得到基本的金融服务後,再筛选出优质的农户及涉农企业来培植壮大,进而促进农民的存款、贷款资金规模逐步扩大,提升小额贷款利息及其他中间业务收入.

在农村经济快速发展的今天,以前被视为"鸡肋"的农村金融市场,有望成为金融机构下一个商业"蓝海".

**小额支付直通农家**

"山西有3,400万人口,其中2,500万是农民,但这里只有20%的农民会成为致富带头人,也只有这部分人能享受到信贷融资等金融服务,其馀大部分农民难享任何金融服务."曹少雄称.

他直言,由于缺少金融服务覆盖,目前中国政府不断增加的多项涉农补贴,如粮食直补、良种补贴、农机具购置补贴、农民种粮综合补贴等不能及时发放到农民手中,而在农村推行的新型农村社会养老保险、新型农村合作医疗也缺少广覆盖的渠道.

农行山西分行推行的"农村小额支付村村通"工程,是以惠农卡和转账电话为载体,让农民不用走出村庄,就能享受到刷卡消费、小额提现、小额贷款、业务查询和国库支付等现代化金融服务.

曹少雄向路透介绍,2009年起,该行在山西选择了22个县试点金融服务"村村通",向农民发放"惠农卡"+安装"转账电话",并逐步推广至省内约3,000个行政村.截至6月底,已按村安装转账电话近4.2万部;按户发放惠农卡近607万张,激活率93.5%,已基本实现了"卡到户"、"机到村"、"钱到账".

他提到,今年去一个新移民村调研"村村通"效果时,一个小商店的店主突然拉住他的手说,"我自己办了个银行呢,"原来这个店主半夜用转账电话给城里急用钱的妹妹转去了500元钱,按以前,至少要等着天亮去县城的营业部排队办理.而村里人也纷纷到这个小店来划卡买日用品、转账、小额取现.

中国人民银行晋中市中心支行行长尹优平称, 这些方法不断解决了农行物理网点覆盖不足的问题,延伸了农行的服务半径,还开始改变了农民现金交易的传统方式.

**服务三农需"普惠制",避免泛商业化**

在谈到农村金融服务时,无论是监管层还是各级政府最为关注的是金融机构在当地的存贷款情况.

曹少雄认为,仅仅强调存贷款并不能解决农村金融问题,而是要强调金融服务"三农"的普惠制,让大部分农民都能享受到支付结算等服务,同时要避免泛商业化的行为.

他表示,"存款是银行很重要的考核内容,有些金融机构就会刻意限制农民取用或者收取各种手续费."他遇到过不少60岁以上的老人因村里没有金融机构,为每个月55元的补贴每月要跑到乡里或者县城跑几趟.

他在调研中发现,有些金融机构通过权力寻租得到的财政存款,就会想一些办法设置门槛让存款多留几天.

"最远的七沟八梁一片坡,来回车费不算,还耽搁了半天一天,只为取几十元的补助,增加的交易成本让普惠制失去了意义."曹少雄认为.

就贷款来说,中国农业普遍存在风险高、收益低的问题,农信社为覆盖风险和成本,给农民的贷款利基本会上浮50%以上,有的甚至会上浮300%多.

"农民根本没有谈判权,不像那些国有大企业,他们只能对利率上浮表现无奈."曹少雄表示.

笔者在山东寿光、山西的不少县城的农信社发现,当地金融机构今年对农户的小额贷款利率普遍上调至50%、90%,一些地区上浮100%以上.

农行此前提出利用惠农卡的循环授信、附加服务和费用低廉,实现对农民金融服务的"普惠制、广覆盖". 围绕着产业链和资金链布放转账电话,为农民和涉农企业解决了支付问题.

此外,目前惠农卡给农户提供从3千元至5万元不等额度的小额贷款,以此解决大部分农民贷款从无到有的问题.

"惠农卡给农户的贷款利率相对比较优惠,今年信贷额度紧,但一般也只是上浮到30-50%."曹少雄称,在一些县域,当农行的小额贷款推行开来,会平抑整个地区资金的价格.

中国人民大学农业与农村发展学院院长温铁军认为,未来20年至少有50%的农民还要生活在农村,自然离不开金融服务,农行此举对建设新农村有着积极意义.

**寻找利润增长点**

曹少雄认为,农行推进的"村村通"在很多手续费上给予了农民优惠和减免,成本投入确实不菲,但在这项工程里还是发现了很多收益的"蓝海".

他称,随着农行代理"新农合"等资金规模不断扩大,农民对惠农卡的认同度和用卡习惯的培养,会促进沉淀资金规模不断增加,扩大存款利差收入.

农行山西分行是以"村村通"为平台代理多项惠农资金.截至3月末,该行代理"新农保"资金1,056万元,代理"新农合"资金21,000多万元,代理农村养老金152万元,粮食直补2,056万元.

此外,转账电话交易和惠农卡可获取部分服务费和手续费,如逐步收取省内异地和跨行交易手续费,并对农村高端客户收取惠农卡服务年费.

而基于"村村通"平台上的小额贷款利息收入也不可小视.

"'村村通'集中投资期过後,这个工程将逐步进入回报期,可以实现自身财务可持续."曹少雄表示.

数据显示,农行山西分行上半年"村村通"实现转账电话金融性交易74万笔,向2万多农户授信8.33亿元,发放小额贷款5.24亿元,新投放县域企业贷款22亿元.

有专家分析认为,农行通过转账电话和惠农卡将结算网辐射在广大农村,千家万户的农民信息归结在一起,并将农业产业链、企业资金链、银行结算链链接成一个巨大的信息资源平台,能从中创新出更多"三农"业务.(完)

--审校 丁淑琴/屈桂娟

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