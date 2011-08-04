与中国的关系有助巴西免受债务危机冲击

路透圣保罗8月3日电（记者 Luciana Lopez）---当发达国家身陷债务危机之际，巴西似乎可以稍微松一口气，因为其与中国日益紧密的关系或可让其免于受到冲击。

如果美国因经济低迷而继续保持超低利率，或者评级遭到下调，对于巴西来说，最脆弱的一环可能是其货币。巴西货币可能进一步走坚，而这可能让出口商愈发头疼。

但考虑到巴西和中国之间的关系，巴西应该不会陷入太糟糕的境地。

从微观层面来说，美国企业不景气不太会令巴西公司受伤。从宏观层面看，这意味着巴西有其他投资和贸易来源。

苏格兰皇家银行驻圣保罗经济学家Zeina Latif说：“新兴经济体受到的影响将在很大程度上取决于中国对国际环境的反应。如果中国没问题且实现软着陆，这对巴西来说是个好消息。”

美国共和党和民主党在最後期限前的几个小时达成协议，避免出现债务违约。

但削减赤字法案和评级下调的可能性仍让投资者感到紧张。周三，全球市场应声下跌。而欧债危机此刻还尚未退去，意大利成为投资者担心会出现债务危机的又一个国家。

巴西也有很多自己的问题，从超出预期的通货膨胀，到劳动力紧缺导致工资上涨，从而推动消费品价格上涨等。而对通胀的担心也是导致巴西股市今年表现不佳的主要原因。

但随着巴西中产阶级队伍不断壮大，该国经济预计仍将增长4%。巴西雇主大规模招兵买马，很多巴西人头一次坐上了飞机，商场里也一片繁忙景象。

中国的增长应该更快，今年预计约为9.6%。2009年，中国超过美国，成为巴西最大的贸易夥伴。

更好的是，分析人士称中国控通胀保增长出现良好势头，避免出现经济硬着陆。

穆迪投资者服务公司的Filippe

Goossens称，“中国或许是拉美南部国家总的公司评级的更重要因素。”拉美南部国家包括巴西、秘鲁、智利和阿根廷。

以巴西淡水河谷(VALE5.SA)公司为例，这家公司是世界上最大的铁矿石生产商，中国是这家公司最大的客户。

花旗集团驻纽约的拉美股票策略师Jason Press说：“对于巴西股市，我们最看好的就是以铁矿石为主的原材料股，因为我们觉得中国不会出现硬着陆。”（完）

编译：高虹 发稿：程芳

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