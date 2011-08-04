违约风波惊吓後投资者依然信赖美债

路透纽约8月3日电---尽管对美国勉强逃脱债务违约厄运仍心有余悸,但投资者还是十分信赖美国公债.

在这场债务闹剧中,仅次于黄金和瑞郎的避险资产--美国公债表现抢眼.

美国公债看起来还可能是基金经理下半年的投资首选,因为全球经济面临着从中国经济成长放缓到欧洲主权债危机延续的重重风险.

虽然美国很可能在未来三个月内丧失其AAA的宝贵评级,但投资者仍对美债趋之若鹜.

现在,债券投资的基本面因素开始大显身手.

即使出现债务违约或者评级遭到调降,债权人仍确信,美国财政部最终将偿付债务.并且,美国公债市场有着无与伦比的规模与流动性,而美国公债的安全性正来源于此.

"纵使评级遭到调降,你会把钱投回美国公债吗?"这是Eaton Vance Management的投资组合经理Tom Metzold过去几周扪心自问的一个基本问题."我认为,无论评级是AAA还是AA,实际上都没有太大关系,你都会准备投回到美债,"他总结道.

这麽想的并非只有他一个.管理着1,630亿美元资产的Russell Investments首席市场策略师Stephen Wood表示,"投资欧洲不一定安全.那麽你还有什麽选择?中国没有可自由兑换的货币,也没有非常成熟的证券市场."

Wood补充道,澳洲和加拿大等国可以说是固定收益投资者的心仪之选,但这些市场的规模太小."如果你考虑到施展拳脚的空间,那麽目光又会回到美国,回到那个具有宽度,深度,流动性和透明度的巨大债券市场."

**二次衰退?**

由共和党和民主党领导人达成的协议,将提高政府举债上限,并将在未来10年节省至少2.1万亿(兆)美元支出.

投资者并未将此协议视为应对美国庞大债务问题的重大举措,而是担心财政缩编对经济的影响.消费者和企业信心低迷已经令经济受损.

当然,这将利好美国公债,因为在经济的艰难时期,公债总是表现强劲.

Square 1 Bank投资组合经理David Schawe称,大家认为举债上限协议给本已脆弱的经济带来又一"阻力".

他表示,过去一周经济增长和通胀预估被下修,目前投资者规避风险资产,都为公债涨势推波助澜.

长债在周二债市大涨中最为突出,据美国银行美林固定收益指数,30年期公债价格跃升逾2.6%,创2010年12月以来最佳单日表现.

过去四个交易日,30年券累计劲扬6.3%,录得2008年12月金融接近危机尾声之後的最好连涨势头.

就10年券而言,截至周二收盘的四天当中,价格累计上涨3.1%,也写下2009月3月股市触底前後以来最亮丽的一笔.

但市场对公债的渴求并未能扶助美元.在美国评级下调威胁面前,美元首当其冲.

过去一个月里,美元兑瑞郎重挫6%,兑日圆也大跌约4%.

巴克莱资本研究报告称,"全球储备货币的地位,似乎与AA评级不相匹配."

**矬子里面拔将军**

同美元一样,股市也因预算争纷引发的浓厚焦虑情绪而节节败退,不过在一些人眼中,股市完全有理由逆转运程.

最有可能利好美国股市的现象之一,就是机构投资者手中的现金堆积如山.

考虑到现货金飙至1,661美元,以及固定收益资产的微弱回报,基金经理别无选择.巴克莱资本美国企业债指数最差收益率(yield to worst)周二触及历史低位3.42%,比去年11月4日创下的前纪录低位3.47%还低了5个基点.最差收益率是到期收益率、赎回收益率和出售收益率等等当中的最低者.该指数创建于1973年.

投资者称,标准普尔500指数最近几周下挫,为他们入市挑选最优个股提供了机会.近几周下跌後,该指数走势年内持平.

"如果市场再次大幅下探,我们将重返市场,开始投入资产组合,"Fifth Third资产管理公司投资长Keith Wirtz说道.该公司旗下管理着180亿美元资产,现金持仓为10%,比4月高出2%.(完)

--编译 许娜/艾茂林;审校 程琳

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