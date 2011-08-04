7月中国出口增速料略降而进口小升--调查

* 公布内容: 7月进出口贸易数据 * 公布时间: 8月10日(周三)

--调查结果:

指标 7月中值 区间 上月 去年同期 预测数

出口(%) 17.4 13.4-21.5 17.9 38.1 22

进口(%) 22.3 17.0-27.9 19.3 22.7 22

贸易顺差(亿美元) 275 196-322 222.7 287 21

--数据要点:

路透调查综合22位分析师预测显示,预计7月进口同比增速料小幅走升,受促进口政策及价格上涨因素推动,而出口仍保持高位,增速较上月仅微降.当月贸易顺差料为275亿美元,创过去12个月来最高.

从基本面来看,二季度经济增速保持在9.5%,6月工业同比增长15.1%,国内经济暂无硬着陆风险.加上政策面促进口降顺差,以及大宗商品价格回升提高进口成本,中国7月进口增速料小幅回升.

中国自7月1日起调降33个税目商品的进口关税,以能源、原材料为主,以促进对外贸易平衡.当月大宗商品价格表现强劲,铜价月末时距纪录高位仅4%之遥,铁矿石只比历史峰值低8%,油价亦位于每桶93-100美元的高位.

出口方面,深陷债务问题的美国和欧洲经济表现低迷,甚至有停滞迹象.考虑对中国出口传导的滞後效应,预计未来数月内,国内出口同比增速料继续回调.

美国7月制造业和服务业增长步伐均放缓,民间部门的就业岗位增势也有所减速.未来数月,欧元区因通胀压力可能加息,亚洲国家经济数据也可能偏软.

--市场影响:

若进口增幅明显逊于预期,则将加剧内需趋弱的担忧.因紧缩政策持续而人气涣散的中国股市料难有起色,沪综指可能向前期低点2,600点靠拢.对中国经济敏感的大宗商品,如原油,期铜,以及商品货币澳元、新西兰元也将受波及.

7月贸易顺差较上月进一步扩大,可能增加央行回收流动性的压力.央行日前表示,要综合运用利率、汇率、公开市场操作、存款准备金率和宏观审慎管理等工具组合.而央行最近一次提高存款准备金率是在6月,上次加息是在7月.

尽管市场对人民币升值预期已减弱,但若7月贸易顺差高于预期,仍有望激发人民币买盘.中国人民币兑美元周四中间价报6.4386元,创2005年汇改以来新高.

以下为本次路透调查的结果:

机构 出口 进口 贸易顺差

(同比%) (同比%) (10亿美元)

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澳新银行 20.2 27.6 25.8

交通银行 16.7 25.6 23.0

西班牙对外银行 16.4 22.3 25.4

交银国际 18.0 26.0 24.0

美银-美林 18.2 23.2 28.1

渤海证券 18.2 24.1 26.8

建设银行 15.1 19.9 27.5

招商银行 21.5 19.0 31.0

中金公司 17.8 22.3 28.6

国泰君安证券 18.6 24.8 26.4

汇丰 17.0 22.0 27.8

华融证券 20.5 22.6 19.6

华泰联合证券 15.0 18.5 28.5

华宝信托 13.4 23.3 25.0

兴业银行 14.1 21.0 21.0

领先国际金融资讯 18.8 22.9 29.3

上海证券 16.8 19.9 30.0

申银万国证券 19.1 27.9 23.8

法兴银行 16.0 17.0 32.2

渣打银行 16.0 20.0 28.0

瑞银 17.0 21.0 ~

浙商证券 18.0 22.0 29.0(完)

--发稿 康熙泽; 审校 黄凯

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