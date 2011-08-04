中国7月CPI料难再创新高--调查

* 公布内容: 7月CPI等宏观经济数据

* 公布时间: 8月9日(下周二)

--调查结果: (%)

中值 区间 前值 去年同期 预测数

居民消费价格指数(CPI) 6.3 6.2-6.7 6.4 3.3 22

CPI环比 0.3 -0.1-0.5 0.3 0.4 14

工业生产者出厂价格指数(PPI) 7.3 7.1-7.6 7.1 4.8 22

社会消费品零售总额 17.6 17-18 17.7 17.9 22

工业增加值 14.6 14-16 15.1 13.4 22

固定资产投资(不含农户)(1-7月) 25.5 23-26.3 25.6 24.9 22

--数据要点:

路透综合22位分析师预测结果显示,中国7月CPI预计较上年同期上涨6.3%,较上月所及三年高点6.4%略有回落,但仍稳居高位.近日来中国央行和发改委等再三强调,控通胀仍为首要任务,令加息预期渐起.

推动CPI上涨的主要力量--食品价格7月继续小幅上升,但涨势已有放缓;尤其在CPI中权重较高的猪肉价格连续两周下降.再加上翘尾因素减弱,均使得7月CPI同比涨幅再创新高有难度.

据商务部最新数据,上周(7月25-31日)猪肉价格连续第二周下降,以其为代表的食用农产品价格出现回落.中国6月食品类价格同比上涨14.4%,其中猪肉价格涨幅高达57.1%,影响价格总水平上涨约1.37个百分点.

不过,输入型通胀压力不减、国际大宗商品价格持续高位徘徊、劳动力成本长期看涨等因素的客观存在,导致国内通胀预期依然较强,年内物价回落回落幅度恐有限.目前市场普遍预计,中国高通胀局面可能会一直持续到明年年中.

受访分析师预测结果并显示,固定资产投资和工业增加值增速继续微幅回落,进一步验证当局采取的紧缩调控政策继续显效,这亦和此前发布的宏观经济先行指标--制造业采购经理人指数(PMI)传递出的讯息一致.

在政策紧缩和外需疲软影响下,中国7月制造业PMI创出逾两年新低.不过指数略高于预期,证实经济正在实现平稳地软着陆,央行抑制通胀政策将仍有一定空间.7月官方制造业PMI连跌至29个月新低50.7;汇丰中国PMI甚至跌破荣枯分水岭50.

另外,由于汽车销售等热点"退烧",7月消费增速预计从上月的17.7%略微降到17.6%.但考虑到通胀等因素,零售销售实质上可以说仍算稳定.

国家发改委周二强调,下半年宏观政策取向仍将保持政策的连续性和稳定性,更加注重解决物价、住房价格过快上涨等突出矛盾和问题.

--市场影响

7月CPI增速仍坚守高位,已在预期之内.但若统计局公布数值高于预期,将进一步加大央行8月再次加息、或祭出其它紧缩政策的可能.

紧缩忧虑难消散,将促使投资者持续谨慎观望.中国股市沪综指7月累计下跌2.18%.若加息等紧缩预期兑现,资金面或再度告急,市场将进一步承压.

因资本面骤然紧张而遭遇"寒冬"的中国债市,7月资金利率节节攀升,新债发行或未招满、或被取消,可谓哀鸿一地.近日虽随着流动性好转而微现暖意,但政策疑云不散,料难以走出大行情.

如若CPI数据低于预期,将缓解市场对紧缩的担忧,提振投资者信心.

同时,若工业和消费等主要增长数据超预期放缓,将加深对政策"超调"和经济"硬着陆"的疑虑,打压市场人气.反之,则带来"利好".

以下为本次路透调查的结果:

机构 CPI(同比) CPI(环比) PPI 社会消费品 工业增加值 固定资产投资

零售总额

--------------------------------------------------------------------------------------

澳新银行 6.5 ~ 7.6 17.9 14.8 25.5

交通银行 6.3 ~ 7.2 17.2 14.5 25.5

西班牙对外银行 6.3 0.3 7.4 17.7 14.1 26.3

交银国际 6.5 0.3 7.2 17.8 14.8 25.5

BofAML 6.3 ~ 7.2 17.7 14.8 25.5

渤海证券 6.3 0.2 7.3 17.5 14.6 25.3

建设银行 6.6 0.4 7.2 17.5 14.6 25.4

招商银行 6.3 0.3 7.6 17.7 15.3 25.1

国泰君安 6.3 0.4 7.3 17.5 14.5 25.5

汇丰银行 6.3 0.3 7.5 17.8 14.2 25.3

华融证券 6.3 -0.1 7.2 17.3 14.8 25.5

华泰联合 6.2 0.2 7.1 17.8 14.0 25.2

华宝信托 6.2 0.2 7.3 17.5 14.5 25.4

兴业银行 6.5 0.5 7.3 17.3 14.6 25.5

北京领先金融 6.3 ~ 7.5 17.4 14.3 25.5

上海证券 6.4 0.3 7.6 17.5 16.0 23.0

申银万国 6.7 ~ 7.5 17.0 14.3 25.4

法兴银行 6.3 ~ 7.3 17.8 14.9 25.6

渣打银行 6.3 ~ 7.6 17.7 14.8 25.7

瑞银 6.4 ~ 7.5 18.0 15.1 26.0

浙商证券 6.3 0.4 7.3 17.4 14.5 25.5

中金 6.3 0.3 7.5 17.8 15.2 25.4

注: ~表示数据不可得.(完)

--发稿 赵红梅; 审校 乔艳红

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。