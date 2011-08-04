4日盘後分析：市场失去方向

今日A股市场呈现冲高受阻後小幅收高走势。受到昨夜美股收高的影响，今日沪综指盘中一度上冲2700点关口，但是由于量能不济，显示谨慎情绪下投资者追高热情不高，同时昨日强势的创业板指数大幅回落，导致股指最终冲高回落，尾盘沪综指报收于2684.04点，微涨0.21%。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

今日A股市场呈现冲高受阻後小幅收高走势。受到昨夜美股收高的影响，今日沪综指盘中一度上冲2700点关口，但是由于量能不济，显示谨慎情绪下投资者追高热情不高，同时昨日强势的创业板指数大幅回落，导致股指最终冲高回落，尾盘沪综指报收于2684.04点，微涨0.21%。

从技术层面看，今日沪综指收出缩量十字星，显示大盘再度面临短期方向的选择。尽管沪综指盘中一度反弹，但是受到量能的限制以及上方压力，大盘短期内很难出现趋势性机会。

笔者认为，目前7月份宏观经济数据公布在即，在数据出炉前，大盘呈现上下两难的局面，同时市场现阶段仍面临较多内外因素的困扰，短期内要摆脱弱势格局的难度不小。

首先，市场各方普遍预期7月CPI同比增速仍居高位，同时央行和发改委纷纷表态下半年宏观经济政策将坚决抑制物价过快上涨，这意味着控制通胀依然是宏观调控的首要目标，紧缩政策放松预期落空成为压制大盘的主要因素。

其次，主流资金态度迷茫，市场失去方向。近期前期强势题材股分化明显，游资炒作有所降温，而随着权重股近几日频频异动，市场关注的焦点逐步向主流资金靠拢，市场也期望一些真正具有价值的板块取代题材股形成後续热点，但目前以基金为首的主流资金明显保持观望态势，这使得市场因此失去方向。

再次，外部环境仍不稳定。尽管美国就提高债务上限已达成初步协议，短期违约的风险消退，但是未来经济数据的看淡仍将困扰美股的後市走势。同时，欧债由于8月到期量大，意大利、西班牙国债收益率升至新高，欧债危机或恶化。

最後，本月新股扩容压力不减，尤其是主板新股发行重新开闸，年内最大的IPO中国水利募集资金高达173亿元已经上会，这无疑加剧市场资金面的紧张。同时8月限售股解禁市值数量达3300多亿元，对本已吃紧的资金面无疑是雪上加霜。

总的来说，A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，美国经济未来仍是未知数，而国内环境中正面临着通胀高企、政策紧缩延续以及资金面吃紧的窘境，A股短线将再次面临方向的选择。

笔者认为，近几日成交金额的骤减应该引起投资者的高度警惕，2610点反弹行情过程中成交金额一直保持在较高的水平，有效的消化了前期套牢盘堆积的筹码压力，而本周以来，沪深两市成交金额突然萎缩，一方面显示做多资金的力量有所衰竭，另一方面，市场热情突然冷却，说明当前市场缺乏可持续的内在基础，因此投资者在操作上应该慎之又慎。（完）

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