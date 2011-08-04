全球政经境况不佳 遇新危机恐应对选项不多

* 在某些方面,形势要比2008-2009年更令人担忧

* 若经济成长和市场持续滑落,20国集团或将采取行动

* 但政治和选举周期问题有可能阻碍合作

* 联合干预汇市是最有可能采取的初步行动

* 协同财政和货币政策的空间不大

记者 陶志安/Paul Carrel 编译 洪曦/王冠中

路透伦敦/法兰克福8月3日电---随着金融市场陷入动荡,且经济成长放缓,全球决策者或被迫再度联手,以试图赶走危机,一如其在2008-2009年的成功之举.不过这一次,合适的选项更少了.

与三年前相比,各国央行放宽货币政策的空间更窄;各国政府因资金紧张而无法大幅增加支出;并且部分国家的混乱政局也可能令全球协调决策愈发困难.

"能做些什麽呢?货币政策上,显然彼此之间都有分歧.而财政政策方面也是阻碍重重,"德意志银行分析师Gilles Moec称.

在有关措施的作用下,全球局势要好于2008年.自雷曼兄弟倒闭後,银行已增强了资本,并且全球离衰退也还很远.摩根大通本周尽管或下调2012年美国成长预估,但仍预计增速为1%.

过去一个月,全球股市大跌近10%,但摩根士丹利国际资本公司(MSCI)全球股市指数仍较2009年低点高出90%.

"我知道人们说这感觉很像是2008年,但是我并不这麽认为.2008年时,可以发现银行业存在问题,并且有银行倒闭,"野村证券分析师Jens Sondergaard表示.

不过,经济趋势已明显转为负面.全球各国的采购经理人指数(PMI)已接近或跌破界定经济成长或缩减的荣枯分水岭.本周英国公债收益率(殖利率)下滑至历史低点,同时凸显了投资者的焦虑情绪和悲观的经济成长前景.

从某些方面而言,目前的局势要比2008年时更令人担忧:有关美国主权债信评级面临下调风险的忧虑正在扩散.同时欧元区第三大经济体--意大利的债券市场受挫,令人们质疑欧元区的长期生存能力.而美国和欧洲的银行股估值回到了雷曼兄弟破产时的水平附近.

"(2008年和现在)的区别在于,这不只是货币和银行业的危机,目前的问题是货币、银行业和主权债务危机,"欧洲金融机构Natixis分析师Sylvain Broyer称.

瑞士央行周三无预警宣布缩窄央行利率目标区间,以抑制瑞郎急升攀.一些分析师将此视为20国集团(G20)央行为稳定市场,有可能联手采取行动的先兆.

丹麦盛宝银行(Saxo Bank)的首席经济分析师Steen Jakobsen表示,G20现在有可能将决定权交给各成员国的央行,它们可以相对有弹性且迅速地因应市场动荡的情况.

但他表示,若经济境况持续恶化,比方说全球股市再跌10%,那麽G20政府可能会联合承诺采取行动来保护市场和成长,就像2009年4月伦敦峰会上所做的那样.

参看全球制造业PMI相关图表,请点选(link.reuters.com/paz82s)

参看银行股估值变化相关图表,请点选(link.reuters.com/kak92s)

**20国集团**

全球各国领导人在伦敦峰会上展现出团结一致,并承诺为全球放款机构和贸易融资提供1.1兆美元资金,成功地安抚了投资人,带动市场和经济成长复苏.

然而,现在各国政府可能较难展现出这样的团结.美国总统奥巴马的政治势力已减弱,提高美国举债上限的努力,已使其缩减了自身的经济政策选项.

部分大国也即将进入选举期,给各项决策增添更多变数.美国、德国和法国未来两年都将举行重要选举,而中国领导层也将面临换届.

"各国政府可操作的空间比上次危机时小了许多.有很多人想要塑造出不会屈服于压力的形象,"Jakobsen说.

在2008-2009年危机期间,国际货币基金组织(IMF)扮演了协调全球行动的重要角色,但现在已出现内部分歧的迹象,强大的新兴经济体在抨击西方政府的政策.

巴西和印度的IMF官员上月就进一步为欧元区大规模注资一事,曾向IMF提出警告,而中国官方媒体则谴责美国政界在举债上限争议中并未尽到对全球的责任.

这些紧张情势可能让G20在几个方面的联合行动更加棘手:

--联手汇市干预

这是最有可能的G20初步合作形式,因为已经存在经过多次试验的行动机制.央行可以透过大规模干预阻止瑞郎或日圆等货币升值,来传达希望市场稳定的讯息.

但中国和其他国家却仍在人民币汇率问题上远未达成一致,这是全球货币体系中一个更为根本的问题.

--联手降息

2008年10月时,有六个西方国家央行联手调降利率,而中国同时也放松了政策.

全球各国央行官员可能在8月25-27日于美国Jackson Hole召开会议时暗示偏向更宽松政策.但在可预见的未来内,要联手降息是不太可能的,因为如美国联邦储备理事会(FED)等部分央行已经没什麽降息空间,而且各国央行正处在不同的货币政策周期内.欧洲央行今年开始紧缩政策,批评FED政策太过宽松;中国可能仍会维持紧缩模式.

经济趋疲最终可能让FED和英国央行进一步加印钞票,采行量化宽松措施.但这几乎肯定不会是G20联合行动的一部分;中国和其他新兴国家大力抨击美国去年的量化宽松措施造成了市场不稳定.

--扩张性财政政策

在2008-2009年危机期间,G20并未解决财政政策差异的问题;德国反抗美国对于进一步提高政府支出的施压.但在2009年伦敦峰会上,G20仍承诺了"史无前例的联合财政扩张",令市场大受鼓舞.

这样的承诺现在几乎不可能会再现,因为欧元区和美国都在忙着安抚投资人,使其相信主权债务能降至可管理的水准.

市场希望财政状况强健的G20成员国可以增加支出,来协助财政疲弱的国家.德国可能会改变方针,支持大幅扩增4,400亿欧元的欧元区纾困基金,以为意大利提供预防性的贷款.中国可能利用其3.2万亿(兆)美元外汇储备,来扩大对欧元区主权债的投资.

这两项措施都可能会在G20间讨论,且可能对市场产生立即且显着的效果.但可能会有来自出资国家的一些政治阻力,且未必会改变经济的长期前景.(完)

--译文审校 丁琦

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