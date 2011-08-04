日本三名核能政策高官或被撤职

日本官员称安倍将向特朗普提议开展新的内阁级别会谈
路透东京2月9日 - 参与筹划美日首脑会晤的日本政府一名官员表示，日本首相安倍晋三周五与美国总统特朗普会晤时，将提议开展新的内阁级别美日会谈框架，以讨论贸易、安全和包括汇率在内的宏观经济议题。
路透东京8月4日电（记者 Yoko Kubota）---日本经济产业大臣海江田万里(Banri Kaieda)周四表示，日本可能撤换三名负责核能源政策的官员。
几个星期之前，日本传出有关负责核电站运营监管事务的政府官员的丑闻，消息称这些官员曾指示核电运营商让其职员向一个公共论坛发送电邮，表示支持使用核能，来影响公众舆论。
日本首相菅直人已呼吁调整日本能源政策，逐渐摆脱对核能的依赖。
在处理核危机上发挥重要作用的海江田万里承诺对其部门的人事进行重大调整，其中包括处理三名高官。
海江田万里在新闻发布会上说，要大刀阔斧整顿经济产业省，并将启用新的人来重建该省。
海江田万里还称自己将辞职，因政府突然宣布核反应堆安全测试令民众不解，自己将为此负责。（完）
编译：高虹 发稿：程芳
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