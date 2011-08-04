外管局称下半年将加力打击“热钱”

中国商务部称支持真实合规的对外投资 突出实体经济和新兴产业导向

路透北京2月9日 - 中国商务部新闻发言人孙继文周四称，2017年将进一步优化对外投资方向，突出实体经济和新兴产业导向，支持国内有能力、有条件的企业，开展真实合规的对外投资活动；并预计今年中国对外直接投资将呈现稳中趋缓，缓中向好的态势。