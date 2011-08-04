外管局称下半年将加力打击“热钱”

中国商务部称支持真实合规的对外投资 突出实体经济和新兴产业导向
路透北京2月9日 - 中国商务部新闻发言人孙继文周四称，2017年将进一步优化对外投资方向，突出实体经济和新兴产业导向，支持国内有能力、有条件的企业，开展真实合规的对外投资活动；并预计今年中国对外直接投资将呈现稳中趋缓，缓中向好的态势。
路透北京8月4日电---中国国家外汇管理局周四表示,下半年中国外汇收支可能仍将面临较大净流入压力.
刊登在外管局网站的新闻稿并称,下半年将适应国内外形势的新变化,把减缓银行结售汇顺差过快增长摆在更加突出的位置,并加大对"热钱"等违法违规资金流入的打击力度.
外管局上半年已经出台了一系列加强外汇业务管理政策措施,比如进一步下调2011年度境内金融机构短期外债指标总规模等.(完)
欲浏览更多详情,请先选中国外管局网站:(here) (完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 乔艳红
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