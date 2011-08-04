发改委：食用油并无“限价令”

路透北京8月4日电---对于媒体关于发改委解除食用油涨价禁令的报导,中国国家发改委价格司负责人周四澄清,食用油属于市场调节价商品,由企业自主定价,并无"限价令"一说,更谈不上批准涨价申请.

近日有媒体报导,国家发改委已批准益海公司食用油涨价申请,食用油限价令终结.国内食用油巨头益海嘉里宣布,其金龙鱼品牌食用油于8月起上调价格,幅度约为5-6%.

"('限价')这种说法没有事实根据...国家一直高度重视食用油市场和价格调控工作,积极采取增加进口、投放储备等多种方式保障市场供应,"新华网援引该发改委负责人表示.

发改委负责贸易的权威人士也称,一些媒体有关"限价令"的说法是误解.

他并进一步解释说,去年以来,国家曾以低价定向给数家豆油龙头企业销售储备大豆,进而平抑价格,让利于消费者,并非下达限制涨价的行政命令.

近年来,国际市场大豆和豆油价格大幅波动,而国内价格保持相对稳定.7月国际市场豆油现货价格同比上涨57.6%,同期国内豆油平均零售价仅上涨18.1%.

发改委张平去年年底表示,中国食用油"库存差不多每个人有10斤".去年大豆丰收,进口比较多,食用油供应没有问题.

4月曾有国内媒体援引多位市场人士称,为保证食用油价格稳定和持续供应,中国近期或将启动第二批食用油定向销售,向中粮集团、益海嘉里等大型企业提供价格优惠的食用油.

中国6月居民消费价格指数(CPI)创下6.4%的三年新高.其中,食品类价格同比上涨14.4%,影响价格总水平上涨约4.26个百分点.

中国7月CPI等宏观经济数据定于下周二(9日)出炉.路透综合22位分析师预测结果显示,中国7月CPI预计较上年同期上涨6.3%,较上月所及三年高点6.4%略有回落,但仍稳居高位.(完)

--发稿 邵晓忆; 审校 乔艳红

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