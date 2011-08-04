日本当局单方干预汇市 央行同步放松政策给予配合

* 财务大臣证实当局实施了单方干预

* 干预措施将日圆/美元汇价从77.10打压至79.50开外

* 交易员表示,当局在市场上抛出了1万亿日圆(126亿美元)

* 日本央行提高资产购买计划规模,以放大干预效果

* 因欧元债务危机以及美国经济疑虑,日圆和瑞郎汇价近期上扬

记者 Stanley White/Leika Kihara; 编译 王洋/许娜/艾茂林/梁睿雪

路透东京8月4日电---日本当局周四在外汇市场抛售1万亿日圆(126亿美元),该国央行也决定放松货币政策,与此前采取类似措施的瑞士一道抗击本币的升值.由于担心全球经济体质,具有避险地位的日圆和瑞郎受到了投资者的追捧而一路上扬.

日本当局在亚洲和欧洲交易时段的干预行动,将日圆/美元汇价从77.10附近打压至79.50开外的两周低点.日本经济财政大臣与谢野馨表示,政策制定者们有必要在七国集团(G7)或20国集团(G20)层面上将汇率问题作为一个全球性议题加以讨论.

就在东京此轮干预的前几天,日本当局就曾发出警告,称日圆汇价升幅过快,威胁到了日本从3月11日大地震中复苏的进程.

财务大臣野田佳彦表示,日本已就此与国际夥伴进行了咨商,但采取单方干预行动,来制止这种投机性的、无序的汇价波动.

几个小时後,日本央行方面亦采取行动,将2010年10月推出的金融资产购买计划规模扩大一半,至15万亿(兆)日圆.

"央行似乎与财务省协同行动,这与以往央行放宽政策时的举动不同.这传递出了一个信号,即央行愿意采取措施,来阻止日圆继续升值,"大和证券资本市场资深策略师Koichi Ono称.

但分析师质疑,如果只是日本继续单方面采取行动,那麽即使抛售日圆和放宽货币政策双管齐下,也可能无法阻止资金从美元和其它风险较高资产撤出的全球潮流.

"日圆涨势反映了美国和欧元区经济和财政形势糟糕,因此即使日本干预市场,也无法单方面长期抑制日圆涨势,"T&D资产管理首席策略师神谷尚志称.

展现央行与政府协同行动,对菅直人政府十分重要,目前菅直人面临支持率创新低,且核灾後续处理的沉重压力.

"日本刚刚进入从天灾复原的阶段,因此这样的汇率波动肯定会对经济和金融市场有负面影响,"野田佳彦为干预辩护,对记者这样说.

交易商称,目前为止日本当局周四干预行动已抛售逾1万亿(兆)日圆,上日瑞士央行出乎市场意料调降利率,以试图拉低瑞郎汇价.

在10国集团(G10)货币中,投资者一直将瑞郎和日圆视为避险货币,以抵御欧债危机加深,以及有关美国恐滑入衰退的揣测.

分析师认为,瑞士降息或许刺激了日本采取行动,尽管日圆/美元尚未达到3月地震後触及的纪录高位76.25.

"昨天瑞士宽松货币政策提供了助推,因为如果日本不作相应回应,日圆可能会被追得更高,"三菱UFJ摩根士丹利证券分析师Nagayuki Yamagishi说."需要迅速作出反应,以阻挡日圆进一步走强."

**央行动态**

日本央行周四将原定为两天的政策会议缩短,并维持指标利率在0-0.1%不变.

一直到不久之前,日本央行都信心满满,认为在支撑经济方面已经做得足够,并认为凭借重建支出及出口复苏的扶持,日本在今年稍晚应能摆脱衰退.

但过去一个月以来,日圆累计升近5%,令市场对这种情境产生怀疑,也令政府和央行双方都面临丰田汽车(7203.T)等日本出口商施加的压力.

野田佳彦拒绝对干预规模置评,以及日本买入或卖出何种货币.他也未透露当局是否计划重返市场.但交易商表示,当局继续在伦敦等市场中零星进行干预.有人称干预规模最终可能接近2.1万亿(兆)日圆,与当局去年9月单方面干预的规模相当.

欧洲央行(ECB)周四同样召开政策审议会议,投资者寄望欧洲央行总裁特里谢暗示将采取更大规模措施来抗击欧元区危机,如暗示将扩大在市场中购买政府公债规模等.(完)

--编译 王洋/许娜/艾茂林/梁睿雪;审校 田建华/蔡美珍

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