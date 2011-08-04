杭州出租车司机结束罢运--新华

日本官员称安倍将向特朗普提议开展新的内阁级别会谈
路透东京2月9日 - 参与筹划美日首脑会晤的日本政府一名官员表示，日本首相安倍晋三周五与美国总统特朗普会晤时，将提议开展新的内阁级别美日会谈框架，以讨论贸易、安全和包括汇率在内的宏观经济议题。
路透上海8月4日电---新华社周四报导称，杭州出租车司机罢运三天后已复工。
中国其他城市也发生过类似的事件，说明农民工群体不满情绪上升。
据新华社报导，政府承诺举行听证会，调整出租车运营价格後，杭州出租车司机于周四上午开始正常载客。
据官方媒体报导，周一早晨的高峰时期，大约1,500名杭州出租车司机开始罢运。截至周二晚间，市中心不见一辆出租车。
作为回应，杭州市政府承诺在10月底之前提高出租车运营价格，并给出租车司机提供临时补贴。（完）
编译：高虹 发稿：程芳
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