杭州出租车司机结束罢运--新华

日本官员称安倍将向特朗普提议开展新的内阁级别会谈

路透东京2月9日 - 参与筹划美日首脑会晤的日本政府一名官员表示，日本首相安倍晋三周五与美国总统特朗普会晤时，将提议开展新的内阁级别美日会谈框架，以讨论贸易、安全和包括汇率在内的宏观经济议题。