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时事要闻 | 2011年 8月 4日 星期四 18:12 BJT

杭州出租车司机结束罢运--新华

路透上海8月4日电---新华社周四报导称，杭州出租车司机罢运三天后已复工。

中国其他城市也发生过类似的事件，说明农民工群体不满情绪上升。

据新华社报导，政府承诺举行听证会，调整出租车运营价格後，杭州出租车司机于周四上午开始正常载客。

据官方媒体报导，周一早晨的高峰时期，大约1,500名杭州出租车司机开始罢运。截至周二晚间，市中心不见一辆出租车。

作为回应，杭州市政府承诺在10月底之前提高出租车运营价格，并给出租车司机提供临时补贴。（完）

编译：高虹 发稿：程芳

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