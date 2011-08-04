中国今年GDP增速料为9.7%-9.9%--安信证券

路透北京8月4日电---中国安信证券周四发布报告称,预计下半年中国经济的同比增速将在二季度9.5%的水平上温和上升,全年经济增速可能会在9.7%-9.9%这一区间.

报告认为,货币政策的紧缩力度可能没有明显放松,但随着通货膨胀压力在四季度之後的明显消退,政策进一步加码的概率不大.

"通胀可能在今年下半年发生趋势性的转折,并将在2012年中回落到3%附近的水平.从近期数据来看这一判断仍然可以维持."报告称.

路透综合22位分析师预测结果显示,中国7月CPI预计较上年同期上涨6.3%,较上月所及三年高点6.4%略有回落,但仍稳居高位.近日来中国央行和发改委等再三强调,控通胀仍为首要任务,令加息预期渐起.

报告表示,流动性平衡从目前偏紧的情况走向阶段性宽松的具体时点,尚有待後续数据的跟踪确认.从目前的数据和预测来看,四季度具备发生这种转折的有利条件.

中国总理温家宝稍早在经济形势座谈会上表示,既要把物价涨幅降下来,又不使经济增速出现大的波动,强调控通胀与稳增长并重.并要避免货币政策的滞後效应与多种因素叠加,对下一阶段实体经济产生大的影响.(完)

--发稿 谢衡; 审校 丁淑琴

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