白宫称拜登将访问中国、日本和蒙古

日本官员称安倍将向特朗普提议开展新的内阁级别会谈
路透东京2月9日 - 参与筹划美日首脑会晤的日本政府一名官员表示，日本首相安倍晋三周五与美国总统特朗普会晤时，将提议开展新的内阁级别美日会谈框架，以讨论贸易、安全和包括汇率在内的宏观经济议题。
路透华盛顿8月4日电---美国白宫周四称，副总统拜登将在本月晚些时候访华，旨在巩固中美关系，拜登此行还将访问日本和蒙古。
拜登办公室在声明中称：“应中国国家副主席习近平的邀请，拜登将对中国进行访问，这是中国国家主席胡锦涛今年初访美时双方宣布的副主席（副总统）互访中的首次行程。”
声明称，拜登此行将与胡锦涛、习近平和中国国务院总理温家宝进行会谈，讨论“涉及中美双边、地区和全球的广泛议题”。美国国会近日达成提高美债上限和削减支出的协议，中国此前对美国债务谈判表示担忧，因为中国是美国最大的债权国。
拜登在蒙古将强调美国对该国“民主发展”的支持，在日本也将表达对其支持。
拜登将于8月16日从美国启程，此行为期约10天左右。（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
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