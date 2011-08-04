欧洲股市重挫3.3%失守千点关口

英特尔在白宫宣布对亚利桑那州工厂投资70亿美元
路透华盛顿2月8日 - 英特尔(Intel)选择在美国白宫椭圆形办公室宣布，对此前搁置的亚利桑那州工厂投资70亿美元；并称该工厂建成运营后将创造3,000个工作岗位。
* 欧洲股市市值蒸发4,000亿欧元
* FTSEurofirst 300指数收低3.3%,录得去年5月来表现最差的一周
* 波动率指数继续攀升
路透巴黎8月4日电---欧洲股市周四大跌,关键蓝筹股指数下跌至两年低位,因投资者担心全球经济增长迟滞及意大利债务问题,全线抛售股票.
银行股受重创,巴克莱(BARC.L)劲跌7.8%,瑞银UBSN.VX挫跌6.4%,意大利裕信银行(UniCredit)(CRDI.MI)暴跌9.33%.
过去几个月当大盘走低时表现韧力的矿业股和工业股受到严重打压,全球矿商Xstrata XTA.L劲挫8.5%,空中客车(Airbus,空中巴士)制造商EADS EAD.PA大跌6.1%.汽车制造商菲亚特(Fiat,飞雅特)FIA.MI暴跌10%.
欧元区蓝筹股欧元区STOXX 50指数大跌3.3%,至2,414.97点,为2009年中以来最低.
泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数收跌3.3%,报993.35点,跌穿千点关口,为12个月以来首次.
"事实是,我们没有看到人们在期权市场大量买入进行保护.投资人正大举撤出股市.可能需要一段时间他们才返回股市,"Dexia Asset Management资产配置策略及基金部主管Jean-Yves Dumont说.
本周欧洲股市大跌,令德国,英国,法国,意大利,西班牙及荷兰蓝筹股指数的总市值蒸发逾4,000亿欧元(合5,660亿美元).
这规模超过了瑞士去年的国内生产总值(GDP),且几乎是欧盟成立援助基金的4,400亿欧元放款能力.
英国富时100指数收挫3.43%,报5,393.14点;德国股市DAX指数收低3.4%,报6,414.76点;法国CAC-40指数大跌3.9%,报3,320.35点.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
路透华盛顿2月8日 - 英特尔(Intel)选择在美国白宫椭圆形办公室宣布，对此前搁置的亚利桑那州工厂投资70亿美元；并称该工厂建成运营后将创造3,000个工作岗位。
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