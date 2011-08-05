金价滑至纪录高位下方

金价回稳 因美元和美国公债收益率缩减涨幅
路透纽约/伦敦2月10日 - 金价周五回稳，但仍低于本周触及的三个月高位，因美元和美国公债收益率从高位回落，此前美国总统特朗普承诺进行重大税改，带动美元和公债收益率跳升。
路透新加坡8月5日电---金价前一交易日创新高之後在周五下跌.因投资人出脱黄金以弥补在其他市场的损失.债务危机蔓延及经济成长缓慢的忧虑引发恐慌潮,投资人纷纷逃离风险资产.
0004GMT,现货金下跌3.71美元,报每盎司1,644.19美元.金价在周四创下约1,681美元的纪录高位之後回吐些许涨幅.
美国期金下跌12.7美元,每盎司报1,646.3美元.脱离周四的纪录高位约1,684美元.
日股日经指数周五势将重挫,受美国市场重跌的打击,对全球经济的疑虑可能将主导市场基调,抵销日本干预汇市和上日货币宽松举措的影响.
欧洲决策者们周四试图采取更进一步的强力手段来遏制欧元区债务危机,但金融市场丝毫不为之所动.(完)
--编译 李婷仪/张若琪;审校 吴云凌/隋芬
路透纽约/伦敦2月10日 - 金价周五回稳，但仍低于本周触及的三个月高位，因美元和美国公债收益率从高位回落，此前美国总统特朗普承诺进行重大税改，带动美元和公债收益率跳升。
路透2月10日 - 美国股市周五上扬，主要指数触及纪录收盘新高，因油价上涨提振能源股，且投资者对特朗普总统经济计划的乐观情绪重燃。
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。