金价滑至纪录高位下方

路透新加坡8月5日电---金价前一交易日创新高之後在周五下跌.因投资人出脱黄金以弥补在其他市场的损失.债务危机蔓延及经济成长缓慢的忧虑引发恐慌潮,投资人纷纷逃离风险资产.

0004GMT,现货金下跌3.71美元,报每盎司1,644.19美元.金价在周四创下约1,681美元的纪录高位之後回吐些许涨幅.

美国期金下跌12.7美元,每盎司报1,646.3美元.脱离周四的纪录高位约1,684美元.

日股日经指数周五势将重挫,受美国市场重跌的打击,对全球经济的疑虑可能将主导市场基调,抵销日本干预汇市和上日货币宽松举措的影响.

欧洲决策者们周四试图采取更进一步的强力手段来遏制欧元区债务危机,但金融市场丝毫不为之所动.(完)