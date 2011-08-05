NYMEX原油期货大跌

* 市场担心经济复苏停顿,技术性卖压重创油价

* RBOB汽油期货急挫逾6%

路透纽约8月4日电---美国原油期货周四大跌逾5%,跌穿技术支撑位至2月来最低,因对经济停滞的担忧加重,投资人从较高风险资产市场溃退.

RBOB汽油期货再度领跌,急挫逾6%,取暖油期货大跌逾4%.

在周五市场密切关注的美国7月非农就业报告发布前,周四美国公布上周初请失业金人数减少至40万人,但之前一周的数据由39.8万人上修至40.1万人.

美元指数上涨,美元走强令美元计价的原油和其它商品承压.

欧元兑美元下挫,日圆也走软,因日本政府进场干预,打压日圆强势,以支撑日本出口带动的经济.

纽约商业期货交易所(NYMEX)-9月原油期货合约大跌5.30美元或5.77%,结算价报86.63美元,交投区间为86.04-92.59美元.

周四的低点为近月原油期货2月18日触及85.65美元以来最低,今日结算价为2月22日收在86.25美元以来最低.

近月美国原油期货今日百分比跌幅为5月5日来最大,当日跌幅为8.6%.

RBOB-9月汽油期货暴跌19.41美分或6.62%,报每加仑2.7372美元,为5月11日来最大单日百分比跌幅.

汽油期货今日日低为2.7280美元,为2月28日触及2.70美元以来最低.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量 NYMEX合约 9月原油 86.63 -5.30 -5.8% 86.04 92.59 509,171 350,221

10月原油 87.04 -5.29 -5.7% 86.47 92.95 122,853 79,629 9月RBOB汽油 2.7372 -0.1941 -6.6% 2.7280 2.9400 62,182 64,167 10月RBOB汽油 2.6288 -0.1763 -6.3% 2.6202 2.8133 43,181 32,951 9月取暖油 2.8939 -0.1250 -4.1% 2.8889 3.0375 63,781 58,247 10月取暖油 2.9048 -0.1270 -4.2% 2.8999 3.0495 26,747 17,560 ICE合约 9月布兰特 107.25 -5.98 -5.3% 107.00 113.73 316,478 240,045

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动 原油 937,667 658,645 599,978 1,536,175 -7,197 汽油 154,971 124,338 110,245 249,820 -6,808 取暖油 132,068 102,073 109,026 310,436 -4,326 (完)