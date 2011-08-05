5日盘前分析：短期缺乏反弹动力

昨日沪综指上攻2700点整数关口受阻，全日仍然呈现缩量盘整的弱势格局。权重股与中小盘题材股双双陷入沉寂，市场亮点匮乏。由于下周即将进入宏观经济数据披露期，大盘短线难有趋势性机会。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

昨日沪综指上攻2700点整数关口受阻，全日仍然呈现缩量盘整的弱势格局。权重股与中小盘题材股双双陷入沉寂，市场亮点匮乏。由于下周即将进入宏观经济数据披露期，大盘短线难有趋势性机会。

从技术层面看，昨日沪综指收出缩量十字星，显示大盘再度面临短期方向的选择。尽管沪综指盘中一度反弹，但是受到量能的限制以及上方压力，大盘短期内很难出现趋势性机会。

从外围市场看，昨夜美股三大股指开盘後一路下跌，投资者对于美国和欧洲经济衰退的担忧加剧，投资者迅速从市场撤离。同时由于意大利和西班牙国债收益率再创新高，欧元区债务违约的风险再现，欧股市场昨日波动明显，多个板块遭投资者全面抛售。

笔者认为，A股市场目前处在诸多的不确定中，来自海外市场的压力会通过A+H效应传导过来，美国经济未来仍是未知数，而国内环境中正面临着通胀高企、政策紧缩延续以及资金面吃紧的窘境，A股短线将再次面临方向的选择。

总的来说，在外围经济复苏低于预期、国内货币政策取向存在变数的背景下，A股短期仍缺乏反弹的动力。不过，从估值的角度来看，当前A股整体16.44倍的市盈率已处于历史估值底部区域，未来估值继续下行的空间极为有限。

消息面，消息人士4日透露，有关部门日前召集部分券商召开研讨会，讨论内容涉及放松部分券商每次申请新设营业部数量的上限，以及放开网点饱和度限制两项议题。上述议题得到不少大型券商的支持，但亦有市场人士担忧营业部的扩张将导致佣金进一步下滑。

另外，日本财务大臣野田佳彦4日宣布，日本政府和日本中央银行日本银行当天上午在外汇市场售出日元，以阻止日元进一步升值。这是日本政府4个多月来首次入场干预日元汇率，也是日本政府在将近一年时间里第三次干预汇市。同日，日本银行决定，作为基准利率的银行间无担保隔夜拆借利率将维持在零至0.1%的水平，并把现有宽松货币政策的规模扩大10万亿日元至50万亿日元（约合6385亿美元），以帮助经济复苏。（完）

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