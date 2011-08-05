中国股市盘前看点--8月5日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--美国劳工部发布7月非农就业报告(1230).

--日本央行货币政策会议进入第二天,宣布利率决议.

**宏观经济及政策面**

--中国延续西部大开发的政策优惠,今年继续对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率徵收企业所得税,有效期仍为10年.

--中国小微型企业的经营困难正变得愈发突出;新华社周四报导称,尽管目前广东地区规模较大的中小企业生存状况良好,但一些规模较小的中小企业经营出现较大困难,而一些微型企业则在市场竞争中倒闭.

**重点行业和公司**

--权威人士日前透露,作为收紧地方风电项目审批的第一环,国家统一规划的第一批2,600万千瓦项目开发计划已下发到各地.此次拟定的2,600万千瓦项目由国家能源局统一审批,并计划于2012年前完成.而除此之外的地方审批项目,将不被列入统一并网规划,同时不再享受可再生能源电价附加补贴.

--万科(000002.SZ)200002.SZ7月实现销售面积78.2万平米,销售金额90.8亿元人民币,同比略有增长.

--上海汽车(600104.SS)公布产销快报,7月下属各家企业共实现汽车销售270,439辆,同比下降2.97%.

--工商银行(1398.HK)(601398.SS)6亿美元购标准银行阿根廷分支80%股权,拓展南美市场.

**海外动向**

--美国股市暴跌,录得2009年初大衰退以来最深度下跌,在那之後股市回调成定局.道琼工业指数和标准普尔500指数皆大跌逾4%,Nasdaq指数劲挫逾5%,因市场担忧美国再次陷入衰退和欧洲主权债务危机蔓延至意大利和西班牙.

**关键点位**

--沪综指短期可能继续考验在2,650点附近支撑.(完)