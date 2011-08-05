土豆网开始路演 拟募资最多1.8亿美元--IFR

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透8月5日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国在线视频网站土豆网8月4日(周四)开始为纳斯达克上市交易进行路演。是次计划募集资金最多1.8亿美元，较去年11月尝试上市时的募资额多出50%。
是次发行600万美国预托凭证（ADS），或2,400万普通股，其中92.8%为新股，7.2%为旧股，每ADS参考价格区间为28-30美元。此价格相当于51-55倍的2013年市盈率。其竞争对手优酷YOKU.N的市价为2013年市盈率的104倍。据闻，土豆网的交易已在低端获得足额认购。
此外还附有15%的超额配售权，均为新股。定价日在8月16日。募集资金将用于内容产制、宽带扩展以及一般流动资金。瑞信(CS.N)CSGN.VX和德银(DBKGn.DE)负责主承销。
土豆于去年11月曾向美国证交会提交申请，计划募资1.2亿美元，但最终未能实施发行。其主要竞争对手优酷于去年12月上市，发行1,580万ADS，募集资金2.03亿股。价格为12.8美元，高出参考价格区间9-11美元，约为2013年市盈率的22.2–27.2倍。该股上市首日大涨161%。高盛(GS.N)负责优酷的上市交易。(完)
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--整理 黄凯; 审校 张喜良
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--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)