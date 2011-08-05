上海及邻近省份将迎来强烈台风

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透上海8月4日电---本周末将有强烈台风登陆上海和浙江，当地政府制定了应急措施，打算必要时关闭港口，疏散沿海地区附近居民。
据Tropical Storm Risk(www.tropicalstormrisk.com)预测，台风“梅花”周日将以时速180公里的速度登陆上海，以及包括宁波在内的东部沿海地区及其南部地区。
据新华社周四报导，中国政府向轮船和渔船发布了黄色预警，并称“梅花”台风将成为中国近年来遭遇的威力最强的台风。
上海民政部门和一些省份也都密切关注台风形势，准备及时实施救援。
据中国中央政府网站，部分省市正在积极准备疏散沿海地区人员。
浙江气象部门预测，“梅花”台风可能于周六登陆浙江省东部，造成严重损失。（完）
编译：高虹 发稿：王燕焜
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。