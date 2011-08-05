上海及邻近省份将迎来强烈台风

路透上海8月4日电---本周末将有强烈台风登陆上海和浙江，当地政府制定了应急措施，打算必要时关闭港口，疏散沿海地区附近居民。

据Tropical Storm Risk(www.tropicalstormrisk.com)预测，台风“梅花”周日将以时速180公里的速度登陆上海，以及包括宁波在内的东部沿海地区及其南部地区。

据新华社周四报导，中国政府向轮船和渔船发布了黄色预警，并称“梅花”台风将成为中国近年来遭遇的威力最强的台风。

上海民政部门和一些省份也都密切关注台风形势，准备及时实施救援。

据中国中央政府网站，部分省市正在积极准备疏散沿海地区人员。

浙江气象部门预测，“梅花”台风可能于周六登陆浙江省东部，造成严重损失。（完）

编译：高虹 发稿：王燕焜

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