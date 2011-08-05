美国初请失业金和零售销售数据向好

* 上周初请失业金人数减少1,000人

* 四周均值降至4月中以来最低

* 大幅度促销活动推动7月零售销售

路透华盛顿8月4日电---美国上周初请失业金人数保持稳定,大力度的打折促销推高了7月的零售商销售,低迷的经济显露复苏迹象.

劳工部周四称,上周初请失业金人数小幅减少1,000人至40万人.分析师原预期会增至40.5万人.该数据表明失业压力减轻,过去两个月来就业一直承压.

纽约TD Securities宏观策略师Millan Mulraine说道:"不过经济疲势似乎将延深到第三季,就业问题至关重要."

"较之前几周相比就业减少的速度已放缓,这非常重要,因对未来的信心有积极影响."

经济面也传出更多令人鼓舞的消息.包括Limited BrandsLTD.N、Hot TopicHOTT.O和Wet Seal WTSLA.O在内的零售商公布,7月月度销售稳步增加,因打折力度强劲和异常的温暖天气刺激人们购物逛街.

据汤森路透追踪的25家零售商公布,7月开业至少一年的同店销售增加4.4%,略高于预期的增加4.3%.

不过这些报告也未能缓解投资者对经济复苏停滞的忧虑.欧洲方面在解决债务危机上的乏善可陈拖累经济复苏脚步.

美国股市暴跌,录得2009年初大衰退以来最深度下跌.美国公债价格飞涨.继欧洲央行(ECB)维持利率不变和日本央行入市干预遏制日圆升值後,美元全面上涨.

美国第二季国内生产总值(GDP)环比年率初值为增长1.3%,第一季仅增长0.4%.

迄今为止公布的数据显示,美国经济增长在第三季初仍然乏力,7月制造业增幅为两年来最慢,同期服务业增长步伐放缓至近一年半的最慢水平.

浏览初请失业金人数的图表,请点选:(r.reuters.com/sup92s)

浏览同店销售的图表,请点选:(r.reuters.com/wyp92s)

**经济活动步伐料将加快**

"我们预计经济活动将在下半年改善,就业市场会因此得到改善,"巴克莱资本驻纽约的资深分析师Michael Gapen谈到.

"然而,汽油价格高企及日本地震造成供应链中断问题完全消除仍需时日,但似乎正取得进展.油价高企和供应链中断是第二季经济疲软的主要原因."

经济放缓并不仅限于美国.

欧洲主权债务问题已令经济前景蒙阴,欧洲央行总裁特里谢周四就金融市场成长和能源价格面临的风险发出了警告.

美国周五将公布7月非农就业数据,市场将密切关注该数据,寻找美国经济将以多快速度重拾动能的迹象.

根据路透调查,美国7月非农就业岗位料增加8.5万个,6月仅增加1.8万个.失业率料持稳于9.2%.

"经济仍然存有问题,雇主非常了解这一点,"Plante Moran Financial Advisor合伙人Jim Baird说.

"7月数据不大可能出现强劲反弹,不过7月就业机会改善或6月数据被上修,至少暂时将可能缓解市场(对二次衰退)的部分忧虑."

初请失业金人数徘徊在40万人左右.初请失业金人数需明确降至该水准以下,才是就业市场出现持续改善的迹象.

美国7月30日当周初请失业金人数四周均值降至4月中旬来最低水准.(完)