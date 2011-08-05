朝鲜任裁军会议轮值主席国遭抗议

路透日内瓦8月4日电(记者 Stephanie Nebehay)---朝鲜周四首次担任联合国裁军会议轮值主席国，招致多方抗议。

加拿大未出席此次裁军会议，表示抵制由一个“核扩散国家”担任主席国。裁军会议共65个成员国，轮流出任大会主席。

非营利组织“联合国监督组织”(U.N. Watch)负责人纽尔(Hillel Neuer)在声明中称：“允许一个无法无天的国家来主持国际武器管控，实在是大错特错。”

“朝鲜政权冷酷无情，威胁邻国，国内民众饥饿潦倒，不能给它机会来主导一个倡导和平的世界机构。”

朝鲜常驻联合国代表宋世平(So Se Pyong)主持此次裁军会议，韩国和美国均派代表出席。

人权组织周二在联合国日内瓦总部外举行抗议，展示据称反映朝鲜监狱状况的画作。

反朝鲜活动人士也对朝鲜此次担任主席国表示愤慨。(完)

编译：黎黎 发稿：朱淑珍

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