朝鲜任裁军会议轮值主席国遭抗议

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透日内瓦8月4日电(记者 Stephanie Nebehay)---朝鲜周四首次担任联合国裁军会议轮值主席国，招致多方抗议。
加拿大未出席此次裁军会议，表示抵制由一个“核扩散国家”担任主席国。裁军会议共65个成员国，轮流出任大会主席。
非营利组织“联合国监督组织”(U.N. Watch)负责人纽尔(Hillel Neuer)在声明中称：“允许一个无法无天的国家来主持国际武器管控，实在是大错特错。”
“朝鲜政权冷酷无情，威胁邻国，国内民众饥饿潦倒，不能给它机会来主导一个倡导和平的世界机构。”
朝鲜常驻联合国代表宋世平(So Se Pyong)主持此次裁军会议，韩国和美国均派代表出席。
人权组织周二在联合国日内瓦总部外举行抗议，展示据称反映朝鲜监狱状况的画作。
反朝鲜活动人士也对朝鲜此次担任主席国表示愤慨。(完)
编译：黎黎 发稿：朱淑珍
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。