欧洲决策者匆匆提出遏制危机新举 但根本无法稳定市场

* ECB再次向银行业提供融资帮助,恢复债券购买

* 但市场不为所动,并推动意大利公债收益率再攀新高

* 欧盟(EU)执委会主席巴罗索敦促扩大援助基金,德国反对

* 西班牙标售33亿欧元的短期公债,收益率上扬

路透法兰克福8月4日电---欧洲决策者们周四试图采取更进一步的强力手段来遏制欧元区债务危机,但金融市场丝毫不为之所动.

欧洲央行(ECB)在停止上一轮购债活动四个月後,此次再度恢复购买政府公债的行为,并宣布将面向流动性紧张的银行提供新的较长期融资.但在声明发布後不久,意大利和西班牙公债收益率继续攀升,逼向危险的高位,市场看来根本不买账.

欧盟执委会敦促度假中的欧元区领导人们能够采取一些行动,比如迅速扩大金融援助基金的规模,但这个提议立刻遭到德国与荷兰的反对.

ECB总裁特里谢宣称,央行备受争议的公债购买行动继3月份暂停後,目前再度推出,以稳定市场."市场会看到我们的作为."他在新闻发布会上表示.

交易商注意到ECB的确入市买进.但据知晓欧盟货币事务的消息人士称,ECB的购买仅限于爱尔兰和葡萄牙公债,且目前尚无购买其它国家公债的计划.

之前因预计欧洲央行将有行动而下跌的西班牙和意大利10年期公债收益率,在震荡交投中再度攀升,避险资产德债期货价格跳涨.

10年期意大利/德国公债利差扩大至392个基点,为1999年欧元问世以来最阔.10年期西班牙/德国公债利差扩大至400个基点,周三结算价为386个基点.

法国总统办公室称,萨科齐将与德国总理梅克尔和西班牙总理萨帕特罗在周五互通电话,讨论当前局势.萨科齐已于周四与欧洲央行总裁特里谢交换了意见.

欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)中断假期回到布鲁塞尔,并将于周五举行新闻发布会,介绍欧元区的最新进展.

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**市场怀疑政策效果**

交易商称,无法相信债券购买举措能有效阻止危机蔓延至西班牙和意大利.

Berenberg Bank分析师Holger Schmieding称:"欧洲央行可能错过了采取更令人信服行动的机会.目前关键是欧洲央行是否真会干预西班牙和意大利债市,以及规模多大."

特里谢承认,上述政策决定没有得到一致通过,但受到"绝大多数"委员支持.这让人不禁想起去年管委会委员--德国央行总裁韦伯公开反对债券买进计划的情景.

另外,欧洲央行是否会等意大利和西班牙采取额外财政调整举措之後,才会购买其公债,以及能否达成将这两国纳入债券买进计划的共识,都还是疑问.

特里谢称,欧洲央行将实施一项六个月期特别流动性操作,并且至少到明年1月将持续供给银行无限制短期资金.

希腊、葡萄牙和爱尔兰有几家银行仍无法进入市场融资,一些西班牙和意大利银行也在依赖欧洲央行的贷款.

欧盟(EU)执委会主席巴罗索致信欧盟领导人称:"我...呼吁马上重新评估与欧洲金融稳定机构(EFSF)相关的所有要素,以及欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM),以确保两机制配备有处理蔓延风险的工具."

德国财政部发言人立即表示反对,称上月紧急峰会刚结束就马上重启金融支援的谈判,这样做能否帮助稳定市场还不明确.

**资金紧张**

EFSF最大资金规模为4,400亿欧元.5,000亿欧元的永久性ESM将于2013年取代EFSF.

欧元区首脑7月21日决定维持EFSF规模不变,只是增加其功能,例如可以在二级市场购买债券,并给在债市承压的国家提供预防性的信贷额度.

市场分析师和经济学家称,欧洲金融稳定机构(EFSF)的规模至少将需增加一倍,或许两倍,以在危机延烧至意大利和西班牙等较大经济体前先发制人.

西班牙周四稍早标售了总计33亿欧元(31.4亿美元)的短期债券,但融资成本大幅走高.

从全球来看,日本继瑞士之後,采取措施阻升本币.由于投资者对全球经济的体质及欧元区债务问题感到忧虑,对日圆和瑞郎的避险买需升温,进而推高二者的汇价.

特里谢称,这些举措并非多边一致行动.

意大利经济部长特雷蒙蒂(Giulio Tremonti)对在过去三周意大利股市和债市大幅下挫时欧洲央行反应迟缓,表示失望.

他说,"我注意到日本央行今日实施了量化宽松政策,瑞士央行也已降息.若有可能,我们最好还是等着(欧洲央行的)决定."

特雷蒙蒂说当他与亚洲投资者讨论时,这些投资者谈到,"如果你们的央行(意大利央行)都不买自己国家的债券,那麽为什麽我们就应该买呢?"

当被问道意大利是否正在采取充分措施增强财政实力时,特里谢明确表示,首先采取结构性措施是很有必要的.意大利议会上月通过480亿欧元财政撙节计划,将大规模减支推迟到2013年大选之後.

德国一些保守人士强烈反对欧洲央行的债券购买计划,认为这让央行抗击通胀的核心任务遭到削弱.德国央行总裁魏德曼中断假期,参加了周四的欧洲央行政策会议.

七国集团(G7)几名官方消息人士周三称,目前还不知道有什麽涉及G7或20国集团(G20)的行动,但若动荡持续,两大集团主席国法国可能会徵求这些国家的意见.

除了意大利和西班牙,一些投资者开始担心法国财政.法国10年期公债较可比德债利差周三触及欧元问世来最高的0.81个百分点.

欧元区救援基金若是扩大,可能加重第二大注资国法国的财政负担,并可能进一步推高其公债收益率.

另一个现实危机有蔓延之虞的迹象是,英国Lloyds(LLOY.L)财务主管称,英国金融服务监管局(FSA)要求国内银行披露其所持比利时公债敞口的详细情况,并将比利时加入存在债务问题的国家名单中,其他还有葡萄牙、爱尔兰、意大利、希腊和西班牙.(完)