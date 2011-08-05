《信报》:主权信用败坏危及全球金融

（8月5日）

美国债务违约风波刚落幕,欧债危机火头再起.今次危机,从希腊等外围国家,烧至内围核心国家意大利,令金融市场的神经更为紧张.目前,意大利及西班牙两国10年期国债孳息率升势难遏,高处不胜寒.虽然意大利政府信誓旦旦表示,进一步推动经济改革,避免违约,但5年期信用违约掉期(CDS)利差却连番创出新高,反映市场加剧违约忧虑,令欧债危机扩散的风险持续升温.

经济规模仅次于德法两国的意大利,债务/GDP比率高逾120%,如今卷入危机的”风眼”,并未令人意外.从全球宏观角度看,欧盟、美国和日本世界三大经济体,主权债务风险的隐含破坏力,其实都不容小觑.目前日本政府债务逾GDP两倍,为发达经济体负债率最高的国家.若日本未能妥善处理巨额国债问题,进行全面而有效的财政改革,最终可能引发海外市场对日债的信心危机.一旦日债遭到抛售,势必增加日本政府的融资成本,加重债务负担,拖累经济复苏,即使没有引爆主权债务危机,却足以令金融市场大举震荡.

可以看到,美国债务/GDP之比趋近99%,日本早已超过200%;欧罗区整体债务/GDP比率也逾80%,远超”稳定与增长公约”所定的警戒线.据国基会”全球金融稳定报告”预测,2014年发达国家公共债务占GDP之比,将高达110%.可见主权信用风险势将持续一段长时间,威胁全球经济发展,并为金融市场投下巨大的不确定性风险.如今由意大利和西班牙的财政困局,令欧债危机有向核心国家蔓延之势,然而,在欧罗区集体救援的机制下,通过经济好转纾解财困,显然是最关键一步;欧罗贬值不仅有助增加出口,并可减轻区内国家以欧罗计值的债务压力.

照目前形势观察,主权债务危机隐约窥见大国间的货币博弈,美元欧罗竞相贬值;继瑞士央行干预汇市、压抑瑞士法郎兑美元升势不果,昨天日本也忍不住出手,新一轮”货币战争”隐然冒起,在在突显主权债务问题,各国之间一连串深刻利益矛盾与冲突,也令全球金融市场动荡难平.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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