《明报》：修改基本法才可根除永久居留权困扰

(8月5日)

居香港7年外佣能否获得香港永久居民身分的司法覆核官司,高院本月22日审理,按港府在居港权官司的往绩,这场官司胜诉机会,最多只是一半一半.由于兹事体大,港府处理此事,要本诸两个原则,其一,尊重法律程序,不应在案件审讯前就提请人大释法;其二,做好万一败诉的应对准备,使社会和以万计家庭可能受到的影响,减至最少,包括即时提请人大释法,并提出修改基本法,彻底解决居留权争议的困扰.

这场官司,源于政府在2000年修改”入境条例”,限制了”通常居于香港”一词的定义,指在9种情况下留港,不能被视为”通常居于香港”,当中包括”受雇为外来家庭佣工”.根据”基本法”第24(4)条规定,非中国籍人士只要在香港”通常居住连续7年”,并以香港为永久居住地,即具有香港永久居民资格,申请司法覆核的外佣质疑”入境条例”将”家庭佣工”区别出来,不单构成歧视,更违反了”基本法”的规定.

庄丰源案演变成为现在的”双非”婴儿问题(父母均非港人的港生婴儿),由2000年的709名,增至去年的3.27万名,在这10年间,“双非”婴儿累计已超过15万人,按现行政策,会继续增加,成为香港社会规划一大挑战.这个例子,显示对牵涉居港权问题,要小心翼翼,也要提防会遭到其他居港权争议困扰.所以,基本法就香港永久居民的定义,对香港的负面影响,已多于积极因素,基于时移世易,景况已经不同,港府应该向中央提出修改基本法有关香港永久居民的有关规定,一劳永逸地解决这个经常困扰香港的问题.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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