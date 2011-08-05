延续西部大开发政策优惠 鼓励类产业仍减按15%徵企业所得税

路透北京/上海8月5日电---中国延续西部大开发的政策优惠,今年继续对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率徵收企业所得税,有效期仍为10年.

中国财政部、海关总署和国家税务总局日前联合下发通知,为进一步支持西部大开发,对西部地区内资鼓励类产业、外商投资鼓励类产业及优势产业的项目在投资总额内进口的自用设备,在政策规定范围内免征关税.

对西部地区2010年12月31日前新办的、根据规定可以享受企业所得税"两免三减半"优惠的交通、电力、水利、邮政、广播电视企业,其享受的企业所得税"两免三减半"优惠可以继续享受到期满为止.

通知称,上述鼓励类产业企业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务,且其主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业.《西部地区鼓励类产业目录》另行发布.

西部地区包括重庆市、四川省、贵州省、云南省、西藏自治区、陜西省、甘肃省、宁夏回族自治区、青海省、新疆维吾尔自治区、新疆生产建设兵团、内蒙古自治区和广西壮族自治区.

此外,湖南省湘西土家族苗族自治州、湖北省恩施土家族苗族自治州、吉林省延边朝鲜族自治州，可以比照西部地区的税收政策执行.

西部大开发是中国一项政策,目的是"把东部沿海地区的剩馀经济发展能力,用以提高西部地区的经济和社会发展水平、巩固国防."2000年1月,国务院成立了西部地区开发领导小组.并出台一系列优惠扶持政策支持,期限为十年.(完)

--发稿 沈燕/周晓峰; 审校 黄凯

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