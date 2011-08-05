《人民日报》：保障房开工率西部省份高于东部地区

路透北京8月5日电---中国正努力向今年建设1,000万套保障房的目标靠近.人民日报周五称,从目前获得的数据来看,西部省份进度好于东部地区,有些地方的开工率超过七成.

报导指出,截至7月底,广东保障房开工率为56.2%,上海开工率截至6月底为50.17%;而截至7月底西部地区中,宁夏保障房开工率为90.2%,甘肃为79.06%,贵州为76%.

"资金和土地始终是保障房建设的难点所在,也是各地工作的着力之处,"报导称.

业内人士解释称,由于东部地区建筑、拆迁成本较高,土地和资金压力相对较大,在一定程度上加大了保障房建设的难度.

报导并援引专家称,保障房建设的创新与取巧的边缘必须理清.在保障房建设加速推进的同时,更需要相关政策进一步明晰,问责制度进一步明确和监管进一步严格,以避免在保障房建设中出现造假情况.

此前海南省质量技术监督稽查总队曾查获345吨"瘦身钢筋"流入保障性住房项目工地,而一些地方亦出现了将单位自建房等作为保障房建设成绩的事件,引发对保障房进度数据真实性的质疑.

住房城乡建设部副部长齐骥7月底表示,随着施工旺季到来和各地工作力度加大,预计未来两三个月各地保障性安居工程建设速度会持续提升,有望实现11月底前开工1,000万套的目标.(完)

--发稿 邵晓忆; 审校 屈桂娟

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