《人民日报》：保障房开工率西部省份高于东部地区

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透北京8月5日电---中国正努力向今年建设1,000万套保障房的目标靠近.人民日报周五称,从目前获得的数据来看,西部省份进度好于东部地区,有些地方的开工率超过七成.
报导指出,截至7月底,广东保障房开工率为56.2%,上海开工率截至6月底为50.17%;而截至7月底西部地区中,宁夏保障房开工率为90.2%,甘肃为79.06%,贵州为76%.
"资金和土地始终是保障房建设的难点所在,也是各地工作的着力之处,"报导称.
业内人士解释称,由于东部地区建筑、拆迁成本较高,土地和资金压力相对较大,在一定程度上加大了保障房建设的难度.
报导并援引专家称,保障房建设的创新与取巧的边缘必须理清.在保障房建设加速推进的同时,更需要相关政策进一步明晰,问责制度进一步明确和监管进一步严格,以避免在保障房建设中出现造假情况.
此前海南省质量技术监督稽查总队曾查获345吨"瘦身钢筋"流入保障性住房项目工地,而一些地方亦出现了将单位自建房等作为保障房建设成绩的事件,引发对保障房进度数据真实性的质疑.
住房城乡建设部副部长齐骥7月底表示,随着施工旺季到来和各地工作力度加大,预计未来两三个月各地保障性安居工程建设速度会持续提升,有望实现11月底前开工1,000万套的目标.(完)
--发稿 邵晓忆; 审校 屈桂娟
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--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)