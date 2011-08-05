受美股拖累 沪综指开盘重挫近2.4%

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透北京8月5日电---中国股市沪综指周五开盘下挫近2.4%,受隔夜美国股市放量暴跌拖累.
沪综指开盘报2,620.277点,大跌63.762点,或2.38%.上证金融地产行业指数下跌2.05%.
周四美国股市暴跌,录得2009年初大衰退以来最深度下跌,在那之後股市回调成定局.道琼工业指数和标准普尔500指数皆大跌逾4%,Nasdaq指数劲挫逾5%,因市场担忧美国再次陷入衰退和欧洲主权债务危机蔓延至意大利和西班牙.(完)
--发稿 康熙泽; 审校 张喜良
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--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)