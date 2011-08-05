上半年中国稀土出口额同比增9.3倍--《人民日报》

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透北京8月5日电---人民日报周五报导援引行业协会数据称,今年上半年,中国稀土金属产品出口额为15.4亿美元,同比增长9.3倍,出口量没有明显增加.
报导引述中国有色金属协会数据称,今年年初以来稀土产品涨幅超过200%,部分品种的价格涨幅超过6-10倍.但7月份後,国内稀土价格出现大幅下滑,回调幅度超过15%.
此前,中国工信部曾表示,稀土价格回升是合理的,中国出台稀土行业准入条件等控制稀土的措施是为了保护环境,保证产业运行有序.
中国曾于去年12月公布2011年首批稀土出口配额14,446吨,较2010年第一批配额降低约11.4%,引起国外市场对中国可能控制稀土战略资源出口的担忧;但今年7月中旬今年第二批稀土出口配额15,738吨,恢复出口规模至接近2010年水平.
有色金属协会数据并显示,上半年,有色金属工业基本按照国家宏观调控的目标发展,十种有色金属产量为1,655.3万吨,同比增长7.3%,增幅比"十一五"(2006-2010)期间平均增幅低6.5个百分点.
报导并援引该协会副会长贾明星称,有色金属冶炼产品产量增幅放缓,矿产品和深加工产品的增幅明显大于冶炼产品的增幅,这表明中国有色金属产业正在加快产业结构调整,向产业链均衡发展转变.(完)
--发稿 李然; 审校 杨淑祯
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)