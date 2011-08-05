美国国会民望降至低位--民调

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透华盛顿8月4日电---《纽约时报》/CBS周四发布的民调显示，美国国会民望降至34年低点，之前数周国会两党就提高债务上限角力，导致美国濒临债务违约边缘。
有多达82%的受访者表示，不赞同国会行为方式，仅有14%的人表示赞同。
国会最终还是在8月2日提高美国债务上限期限到来前，批准了减赤计划，美国得以暂时脱离债务违约风险。
72%的受访者不认同国会共和党在债务上限谈判中的表现，60%的人不认同民主党表现。
有一半受访者认为，债务协议中除削减支出外，还应包括提高税收。44%的受访者则认为应完全依赖削减支出。
82%的受访者认为，这场债务上限之争，更主要是为了捞取政治资本，而非从国家利益出发。(完)
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。