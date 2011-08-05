索尼排除出售电视机业务可能

金价回稳 因美元和美国公债收益率缩减涨幅
路透纽约/伦敦2月10日 - 金价周五回稳，但仍低于本周触及的三个月高位，因美元和美国公债收益率从高位回落，此前美国总统特朗普承诺进行重大税改，带动美元和公债收益率跳升。
路透东京8月4日电（记者 Reiji Murai）---索尼(6758.T)电视机业务连续第八年亏损，但索尼表示不打算出售该部门，希望本月推出调整方案。
索尼“二把手”、执行副总裁平井一夫(Kazuo Hirai)周四告诉记者，公司将考虑新的合作形式，作为调整举措之一。
平井一夫在索尼东京总部办公室说：“电视机是索尼的核心业务，缩减电视机业务规模，对我们来说是无法想象的事情。”
索尼公司覆盖从PlayStation游戏机到人寿保险等各方面业务。索尼在电视领域正与三星电子(005930.KS)和亚洲其它低成本对手竞争。其竞争对手松下(6752.T)也预警本公司电视机销售疲弱，尤其是欧美地区。
索尼近几年出售了其位于西班牙、斯洛伐克和墨西哥的电视机工厂，并将一半以上生产外包给鸿海精密等公司。索尼保留了在日本、巴西、中国和马来西亚的电视机工厂。
野村证券（Nomura Securities）分析师Shiro Mikoshiba指出：“索尼已经进行了不少努力，现在本来应该是收获的时刻。真的不知道他们还能做什麽。”（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
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