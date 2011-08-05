《萨默斯专栏》美国债务协议并未对症下药

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者曾任美国财政部长与美国国家经济委员会主任,现任教于哈佛大学.以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 萨默斯(Lawrence H. Summers)
路透麻州剑桥8月2日电---终于,美国府会就调高举债上限达成协议,避免了举国难堪的违约和政经灾难.形塑这宗协议的力量和协议本身具有很多面向,随之而来的反应也很多重.我自己的想法如下.
松了一口气.美国史上不会发生第一次信用违约;不必采取损害经济成长的短期撙节措施;美国的核心社保计划或者全国性的医疗照护没有成为攻击对象;未来至少15个月不会重演过去一个月的政治闹剧.由于国会陷入谈判僵局,调高举债上限的协商几乎停滞不前,上述这些情况就算在一周之前,都还在未定之天.
希波克拉底誓词(Hippocratic Oath,医师宣言)宣称不可伤人为医师天职,这同样也应用在经济上.因此政府达成短期内无害的协议,不应等闲视之.从国会当前的势力分布看来,这可能已经是最好的结果了.
接着是质疑.客观的预测是美国未来几年的预算赤字会比几个月前估计的更大.经济预估值已见恶化,因此能合理推估,未来10年美国经济增长率若平均每年减少0.5个百分点,到2021年时,国债总额将增加超过1万亿美元.
尽管宣称能够削减大约1万亿美元支出,但目前为止达成的协议对未来10年支出的影响可能微乎其微.协议只是确认了国会对今明两年非常低的减支水平,对2013年支出限制的安排可能也会符合多数人的预期.再往後的情况就很难预料了.实际情况是国会每年都要对酌情支出进行投票,因此未来支出实际上非本届国会所能约束.
诚然,当前债务上限法案的确包含限制支出的规定,但其实这些措施都将在2013年被重新考核.因此,酌情支出的多寡大致上要看未来国会的想法,以前是,以後也是.
值得注意并且影响深远的一点是,由新委员会寻求削减1.5万亿美元赤字的协议,并未提到这1.5万亿美元的扣除基础在哪里. 这部分赤字的削减基础包不包含布什时期的减税措施?包不包含税惠计划延期,和最低税负制(AMT)年度修订?这些和其他类似问题都没有答案.
扣除基础(baseline)的组成让人伤脑筋,但影响又很大.如果采取现行法律作为基础,也就是布什时代的减税措施逐步取消,那麽就没有保证废除针对高收入者减税措施的动机,因为此举并不算在减赤目标之内.
或许,为了让减赤目标更容易达成,更可能采用现行政策作为基础.这将把取消布什减税措施的1万亿美元视为加税--但以国会特别委员会的组成成员来看,出现这种结果的可能性极低. 说到底还是经济焦虑.美国的问题主要在于就业和成长不足,而非预算赤字过大.
一个表现不佳的数据,就可以让股市因避免违约而收获的全部升幅都被抹去并收低,当债务上限风险达到高点时,公债收益率(殖利率)反而触及新低,就可以证实这一点.
按现行政策走下去,薪资税减免将在年底到期,财政刺激措施也明显减少,届时若经济成长速度快到足以使失业率在2012年底之前降至8.5%,那实在会令人倍感意外.
上半年经济增长速度不到1%,经济已濒临停滞,还面临多重负面冲击,包括始终未获控制的欧洲金融危机、油价大涨,以及企业与家庭信心萎缩. 根据统计数据,如若美国未采取任何新举措来刺激需求与增长,美国经济将重陷衰退的机率至少有三分之一.
如果这些论点无误,宽慰情绪将很快消散,取而代之的将是对美国经济与财政前景的忧虑.
在所有方法当中,两个手段最管用.首先,效果最大又最简单的单一减赤方式,就是取消布什时期对高收入者的减税措施.总统应该明确表示,绝不同意延长优惠措施.明确这一点,再加上对社福改革的些微调整,就足以达到减赤目标.
第二,很重要的一点是延长薪资税减免,并采取投资基础建设和延长失业保障等措施,来刺激需求.
不怕没时间来证实邱吉尔的名言:美国人总是在耗尽一切其他手段之後,找到正确的做法.(完)
--编译 肖群英/程琳/杜明霞/隋芬;审校 沈以文
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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