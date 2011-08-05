9月後中国输入型通胀会放缓--发改委官员

路透北京8月5日电---新华社周四晚间报导称,中国稳定物价的政策效果正在显现,包括货币条件得到明显改善,重要商品供应得到较好保障,物流成本有所降低等.

报导援引中国国家发展和改革委员会价格司副司长周望军的话称,9月份以後输入性通胀影响会有所放缓,目前无论是生产资料价格还是消费品价格涨幅,都出现逐渐趋稳的积极信号.

"从国际上来说,国际市场大宗商品价格比4月份有明显回落,这种影响通过传导之後,在9月份以後对中国的输入性影响会有所放缓."周望军称.

国家信息中心经济预测部副主任祝宝良也表示,现在价格上涨的压力一个来自猪肉价格,另一个来自农民工工资的上涨.猪肉价格的变化有一个周期,明年上半年就会回落.农民工工资上涨将是长期的趋势.

"虽然7月份CPI涨幅可能会有所回落,但物价上涨压力还是很大的,全年可能会到5%左右.国家稳定物价总水平的努力不应放松."祝宝良称.

中国政府年初设定的通胀目标为4%.但自3月以来,CPI同比涨幅已经连续四个月位于5%上方,6月更是一举破六触及6.4%的三年高点.而中国央行为了控通胀,自去年10月初以来,已经五次加息,并九次上调存款准备金率;目前一年期存款基准利率为3.50%.(完)

--发稿 沈燕; 审校 黄凯

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