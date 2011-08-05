叙利亚政府军袭击哈马 数十人死亡

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透安曼8月4日电（记者 Khaled Yacoub Oweis）---叙利亚居民周四称，政府军在哈马市镇压针对总统巴沙尔・阿萨德的起义时，造成至少45名平民死亡。
数万名平民正在逃离哈马这个反对阿萨德家族统治的示威人士大本营。
一名生活在Sabounia的私人业主说：“整整一天，哈马市都能听到坦克开炮和机枪扫射的声音，我们估计会有更多人牺牲。我身边大多数人都走了。”
他通过卫星电话告诉路透：“亲阿萨德民兵正在打扫临近大学校园的街道，为明天的支持阿萨德游行活动作准备。”
电力和通信已被切断，据当地居民和活动人士介绍，自从阿萨德周日派部队进入这个城市，已有130人丧生。
美国国务卿希拉里说，美国认为阿萨德军队的攻击行动已导致2000多人在和平示威活动中丧生。（完）
编译：高虹 发稿：王燕焜
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。